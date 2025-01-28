الجامعة العربية ترحب بتعيين هانا تيتيه رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

(MENAFN
- Al-Bayan) أعربت جامعة
الدول العربية عن ترحيبها بقرار السكرتير العام للأمم المتحدة تعيين السيدة "هانا سيروا تيتيه" ممثلة للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة ثقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قدرة "تيتيه"، بما تملكه من خبرات، على قيادة البعثة الأممية لتحقيق أهدافها وفقا للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.
وأبدت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، تطلع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى أن تشهد فترة قيادة "تيتيه" مزيداً من التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم الجهود الساعية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وإنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.
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