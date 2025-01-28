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الجامعة العربية ترحب بتعيين هانا تيتيه رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

1/28/2025 2:57:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بقرار السكرتير العام للأمم المتحدة تعيين السيدة "هانا سيروا تيتيه" ممثلة للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة ثقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قدرة "تيتيه"، بما تملكه من خبرات، على قيادة البعثة الأممية لتحقيق أهدافها وفقا للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

وأبدت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، تطلع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى أن تشهد فترة قيادة "تيتيه" مزيداً من التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم الجهود الساعية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وإنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

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