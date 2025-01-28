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ياباني يجر عربة ((ريكشا)) قاطعاً 6000 كيلو متر

1/28/2025 2:57:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan) وصل رجل ياباني يبلغ 34 عاماً، أول من أمس، إلى كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، في ختام رحلة تزيد على 6000 كيلو متر من كينيا إلى جنوب أفريقيا، قطعها وهو يجري بينما كان يجرّ عربة ذات عجلتين تُعرف بالـ((ريكشا)).

وقد بدا التأثر على يوجي ((غامب)) سوزوكي عند إنهاء الرحلة، إذ شكر داعميه على مساندتهم له خلال مساعيه الأخيرة، التي بدأت في العاصمة الكينية نيروبي في يوليو، وأخذته عبر تنزانيا وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا. وقال سوزوكي: ((لم أكن لأتمكن من ذلك لولاكم يا رفاق. أنا أجري من أجل المتعة. لقد كنت أسافر منذ تسع سنوات بالفعل، وأحصل على القوة منكم يا رفاق، لذلك أعطيكم القوة أيضاً. هذه حياتي)).

ويبلغ وزن عربة الريكشا التي يجرّها أكثر من 100 كيلوغرام. وهو يرتدي نسخة من جوارب التابي التقليدية اليابانية أثناء رحلاته.

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