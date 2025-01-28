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((آيدكس)) و((نافدكس)) يستعرضان الابتكار في 17 قطاعاً

1/28/2025 2:57:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan) يقدم معرضا آيدكس ونافدكس في نسختهما الجديدة 2025، منصة استثنائية لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً رئيساً تشمل المركبات والأنظمة البرية، والطائرات والأنظمة الجوية، والأنظمة غير المأهولة، ما يبرز التقدم الهائل في تقنيات التنقل الذكي والعمليات الذاتية، كما تسلط الأنظمة الملاحية، وأنظمة الرادار، وأنظمة القيادة والسيطرة الضوء على الإمكانات التقنية التي تعيد تشكيل استراتيجيات الدفاع الحديثة.

ويقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في الفترة من 17 وحتى 21 فبراير المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي ويعد المعرضان من أهم وأبرز الفعاليات العالمية في الساحة العالمية، كونهما يستعرضان أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمعا نخبة من صناع القرار الحكوميين والدبلوماسيين وكبرى الشركات العالمية، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار التقني والدفاعي.

وسيركز معرض آيدكس على أبرز التطورات الهائلة في قطاعات الأسلحة والأنظمة والمعدات الشخصية والتقدم في تقنيات الاستعداد القتالي وحماية الأفراد، ما يضمن أقصى مستويات الكفاءة والجهوزية.

وفي مجالات متخصصة أخرى، يغطي المعرض أنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الأمن الداخلي، ومعدات الطب والبقاء، فيلبي الاحتياجات المتزايدة للدفاع والأمن في مواجهة التحديات العالمية، كما يبرز أهمية التعاون الإنساني بتسليط الضوء على قطاعات الإغاثة والمنظمات الإنسانية.

كما يستعرض معرض نافدكس الذي يغطي مجال الدفاع البحري، السفن والأنظمة البحرية، والغواصات، والمركبات البحرية غير المأهولة، ما يبرز تطور القدرات البحرية المتقدمة، فيما يؤكد قطاع الدفاع الفضائي الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا الفضاء في الأمن الوطني.

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