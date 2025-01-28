Tuesday, 28 January 2025 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طحنون بن زايد: الإنسان في الإمارات محور الاهتمام وأساس النهضة

1/28/2025 2:57:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ((عام المجتمع)) يعد تجسيداً لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسة للتنمية المستدامة.

محور الاهتمام

وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في ((إكس))، أن الإنسان في الإمارات هو محور الاهتمام وأساس النهضة. حيث دون سموه: ((إعلان رئيس الدولة عام 2025 ((عام المجتمع)) تجسيد لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسة للتنمية المستدامة، وخطوة متقدمة لتعزيز التوازن بين التطور الاقتصادي والتماسك المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على نموذجنا التنموي الرائد.. في الإمارات يبقى الإنسان محور الاهتمام وأساس النهضة)).

MENAFN28012025000110011019ID1109136842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث