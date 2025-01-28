طحنون بن زايد: الإنسان في الإمارات محور الاهتمام وأساس النهضة

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ((عام المجتمع)) يعد تجسيداً لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسة للتنمية المستدامة.

محور الاهتمام

وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في ((إكس))، أن الإنسان في الإمارات هو محور الاهتمام وأساس النهضة. حيث دون سموه: ((إعلان رئيس الدولة عام 2025 ((عام المجتمع)) تجسيد لرؤية الإمارات لترسيخ دور المجتمع باعتباره الركيزة الرئيسة للتنمية المستدامة، وخطوة متقدمة لتعزيز التوازن بين التطور الاقتصادي والتماسك المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على نموذجنا التنموي الرائد.. في الإمارات يبقى الإنسان محور الاهتمام وأساس النهضة)).