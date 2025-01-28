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18 كلباً يشاهدون ((النبيلة والشارد))

1/28/2025 2:57:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan) نظمت دار سينما بباريس فعالية خاصة للكلاب لحضور فيلم كلاسيكي، حسب ((سي إن إن)). إذ وصل 18 كلباً إليها لمشاهدة فيلم ((النبيلة والشارد))، وجلس البعض بالممرات، والبعض الآخر على كرسيه الأحمر. ويقول مدير الدار: ((إن الحدث سار بشكل جيد للغاية، ونحن نخطط الآن لمزيد العروض من هذا القبيل)).

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