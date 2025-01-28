18 كلباً يشاهدون ((النبيلة والشارد))
التاريخ
1/28/2025 2:57:27 AM
(MENAFN
- Al-Bayan) نظمت دار سينما
بباريس فعالية خاصة للكلاب لحضور فيلم
كلاسيكي، حسب ((سي إن إن)). إذ وصل 18 كلباً إليها لمشاهدة فيلم ((النبيلة والشارد))، وجلس البعض بالممرات، والبعض الآخر على كرسيه الأحمر. ويقول مدير الدار: ((إن الحدث سار بشكل جيد للغاية، ونحن نخطط الآن لمزيد العروض من هذا القبيل)).
MENAFN28012025000110011019ID1109136839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.