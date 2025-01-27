الأمم المتحدة تدين الهجوم على المستشفى السعودي التعليمي في دارفور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين بشدة الهجوم الذي ضرب المستشفى السعودي التعليمي في الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان في ال24 من الشهر الحالي مما أدى إلى مقتل 70 شخصا على الأقل واصابة العشرات.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "هذا الهجوم المروع الذي أثر على المستشفى العامل الوحيد في أكبر مدن دارفور يأتي بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب التي ألحقت أضرارا هائلة بالرعاية الصحية في السودان".
وجدد غوتيريش التأكيد حسب البيان على ضرورة احترام وحماية المرضى والمصابين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يجب أن يحاسبوا وأن الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يمثل "جريمة حرب".
وجدد غوتيريش مناشدة الأطراف كافة بالوقف الفوري للقتال واتخاذ خطوات باتجاه السلام الدائم الذي يطالب به الشعب السوداني.
يذكر ان 70 شخصا على الاقل قتلوا بعد أن استهدفت غارة بطائرة بدون طيار المستشفى السعودي في الفاشر شمال دارفور يوم الجمعة الماضي بحسب مسؤولين محليين ومنظمة الصحة العالمية. (النهاية)
أ م م
MENAFN27012025000071011013ID1109135575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.