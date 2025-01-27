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الأمم المتحدة تدين الهجوم على المستشفى السعودي التعليمي في دارفور

1/27/2025 11:26:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين بشدة الهجوم الذي ضرب المستشفى السعودي التعليمي في الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان في ال24 من الشهر الحالي مما أدى إلى مقتل 70 شخصا على الأقل واصابة العشرات.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "هذا الهجوم المروع الذي أثر على المستشفى العامل الوحيد في أكبر مدن دارفور يأتي بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب التي ألحقت أضرارا هائلة بالرعاية الصحية في السودان".
وجدد غوتيريش التأكيد حسب البيان على ضرورة احترام وحماية المرضى والمصابين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يجب أن يحاسبوا وأن الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يمثل "جريمة حرب".
وجدد غوتيريش مناشدة الأطراف كافة بالوقف الفوري للقتال واتخاذ خطوات باتجاه السلام الدائم الذي يطالب به الشعب السوداني.
يذكر ان 70 شخصا على الاقل قتلوا بعد أن استهدفت غارة بطائرة بدون طيار المستشفى السعودي في الفاشر شمال دارفور يوم الجمعة الماضي بحسب مسؤولين محليين ومنظمة الصحة العالمية. (النهاية)

أ م م


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