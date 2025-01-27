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الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا بحاجة إلى زيادة الدعم العسكري مع تشديد العقوبات على روسيا

1/27/2025 11:26:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 1 (كونا) -- اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن أوكرانيا تحتاج إلى زيادة الدعم العسكري مع تشديد العقوبات على روسيا.
وأوضحت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد كايا كالاس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد أن أوكرانيا "في حاجة إلى المزيد من الذخيرة والدفاعات الجوية والجنود المدربين".
ورحبت كالاس بتمديد العقوبات على روسيا معتبرة أنه من شأن هذا القرار أن "يواصل حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من العائدات اللازمة لتمويل حربه".
ونددت بما وصفته ب"الابتزاز الذي يمارسه الكريملين" ضد مولدوفا مشيرة في هذا السياق إلى قرار الاتحاد الأوروبي اليوم "بتوفير 30 مليون يورو (32 مليون دولار) لمساعدة مولدوفا على شراء ونقل الغاز الوطني".
من جهة ثانية اتهمت كالاس روسيا بتنفيذ هجمات تستهدف أمن أوروبا مشيرة في هذا السياق إلى ما شهده بحر البلطيق من تدمير لمنشآت تحت الماء.
وفي موضوع الشرق الأوسط أكدت كالاس توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لبدء تخفيف العقوبات على سوريا ما سيشكل دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على النهوض مجددا.
لكنها حذرت من أن الاتحاد الأوروبي سيكون "مستعدا لعكس المسار إذا ساءت الأوضاع".
وفيما يتعلق بقطاع غزة اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن "وقف إطلاق النار هش لكنه صامد" مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم تنفيذه.
وبالنسبة للبنان أعلنت كالاس أن الاتحاد رفع دعمه بواقع 60 مليون يورو موجهة للجيش اللبناني مشيرة إلى أن الوضع مناسب لعقد مجلس شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان هذا العام. (النهاية)

أ ر ن / ر ج


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