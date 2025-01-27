الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا بحاجة إلى زيادة الدعم العسكري مع تشديد العقوبات على روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 27 - 1 (كونا) -- اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن أوكرانيا تحتاج إلى زيادة الدعم العسكري مع تشديد العقوبات على روسيا.
وأوضحت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد كايا كالاس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد أن أوكرانيا "في حاجة إلى المزيد من الذخيرة والدفاعات الجوية والجنود المدربين".
ورحبت كالاس بتمديد العقوبات على روسيا معتبرة أنه من شأن هذا القرار أن "يواصل حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين
من العائدات اللازمة لتمويل حربه".
ونددت بما وصفته ب"الابتزاز الذي يمارسه الكريملين" ضد مولدوفا مشيرة في هذا السياق إلى قرار الاتحاد الأوروبي اليوم "بتوفير 30 مليون يورو (32 مليون دولار) لمساعدة مولدوفا على شراء ونقل الغاز الوطني".
من جهة ثانية اتهمت كالاس روسيا بتنفيذ هجمات تستهدف أمن أوروبا مشيرة في هذا السياق إلى ما شهده بحر البلطيق من تدمير لمنشآت تحت الماء.
وفي موضوع الشرق الأوسط أكدت كالاس توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لبدء تخفيف العقوبات على سوريا ما سيشكل دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على النهوض مجددا.
لكنها حذرت من أن الاتحاد الأوروبي سيكون "مستعدا لعكس المسار إذا ساءت الأوضاع".
وفيما يتعلق بقطاع غزة اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن "وقف إطلاق النار هش لكنه صامد" مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم تنفيذه.
وبالنسبة للبنان أعلنت كالاس أن الاتحاد رفع دعمه بواقع 60 مليون يورو موجهة للجيش اللبناني مشيرة إلى أن الوضع مناسب لعقد مجلس شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان هذا العام. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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