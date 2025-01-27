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رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد بالعمل على توحيد البلاد

1/27/2025 11:26:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 1 (كونا) -- تعهد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الاثنين بالعمل على توحيد البلاد وتجنب ما أسماه بالغرق لافتا الى ان فرنسا ليس لديها موازنة ولا اغلبية.
وقال بايرو عبر محطة (ال سي 1) التلفزيونية انه في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد ربما هناك شيء يمكن فعله مؤكدا ان بلاده ليس لديها موازنة ولا أغلبية.
واضاف "إذا سمحنا بذلك فإن البلاد سوف تغرق في الانقسام وجهدي هو إعادة توحيدها".
وناقش بايرو ملف الموازنة المثير بالجدل حيث تجتمع لجنتها المشتركة يوم الخميس المقبل مؤكدا أن لديه ثقة في إحساس الجميع بالمسؤولية ولافتا الى أن الحزب الاشتراكي تقدم بالعديد من المطالب وتلقى العديد من الردود.
ومن هذا المنطلق دعا بايرو الجميع أن يتأكدوا من أن مطالبهم تلقى الاستجابة وأن تطلعات البعض تتوافق مع تطلعات الآخرين مؤكدا أن "هذه مسؤوليتي".
وعندما سئل عن نية الحكومة بتقليل عدد موظفيها اكد بايرو انه يريد أن يدرس "بعمق ما تفعله الدولة والسلطات المحلية وما تفعله الوكالات التي لا تعد ولا تحصى" مشددا على انه "لا يمكن القيام بذلك على الفور".
وأضاف "أنا مقتنع بأن موارد الدولة موزعة بشكل سيء" مشيرا الى انه لم تتم مراجعة منظومة الدولة منذ عقود من الزمن وبناء على ذلك قال إنها بحاجة إلى إعادة التفكير بعمق.
وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري أوضح رئيس الحكومة ان هناك إصلاحا يجب تنفيذه من شأنه أن يضمن وصول الموارد إلى المكان الصحيح.
وذكر ان عدد الوكالات المرتبطة بالدولة يصل الى 1244 ومع ذلك اكد بايرو انه "لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف يتم تنظيم هذه الوكالات أو السيطرة عليها فقد تسللت البيروقراطية إليها" مشددا على الحاجة الى تنظيم مختلف.
ومع المشاكل التي تعصف بالبلاد رأى بايرو انه لا يمكن الاستسلام ولكن يجب الاعتراف بخطورة مشاكل البلاد والانتظار لحلها.
ومن هذا المنطلق اكد انه بعد إقرار الموازنة ستعمل حكومته على معالجة كافة المشاكل دون استثناء.
وبالنسبة للوزارات السيادية كشف رئيس الحكومة عن أنه سيتم احترام كافة البرامج المعلنة من قبل كل من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الداخلية.
وتنتظر الحكومة أجندة حافلة في مقدمتها خطة موازنة 2025 لمعالجة الوضع المالي لفرنسا علما أن هذه الخطة اطاحت برئيس الحكومة السابق ميشيل بارنييه. (النهاية)

م ع / ر ج


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