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وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزير النفط العراقي تعزيز التعاون المشترك

1/27/2025 11:26:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 1 (كونا) -- بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الاثنين مع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع وزير النفط العراقي في الرياض بحثا خلاله تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة. (النهاية)

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