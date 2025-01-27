وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزير النفط العراقي تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 27 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الاثنين مع وزير النفط العراقي حيان عبدالغني تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع وزير النفط العراقي في الرياض بحثا خلاله تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة. (النهاية)
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