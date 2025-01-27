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الرئيس الأمريكي يطالب رئيس الوزراء الهندي بشراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية

1/27/2025 11:26:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين بزيادة مشتريات الهند من المعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة وبناء علاقات تجارية عادلة.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الاتصال ناقش توسيع وتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والهند إذ أكد ترامب على "أهمية زيادة الهند لمشترياتها من معدات الأمن المصنوعة في أمريكا والتحرك نحو علاقة تجارية ثنائية عادلة".
وتطرق الاتصال إلى خطط مودي لزيارة البيت الأبيض "مما يؤكد على قوة الصداقة والعلاقات الاستراتيجية الأمريكية - الهندية.
كما بحث الجانبان مجموعة من القضايا الإقليمية بما في ذلك الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط وأوروبا.
وأكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند بالإضافة إلى شراكة البلدين ضمن الحوار الأمني الرباعي المعروف بـ"كواد" الذي يضم البلدين واليابان وأستراليا.
ونوه باستضافة "الهند قمة كواد للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام في سبتمبر المقبل".
ووفقا لمجلة فورن بوليسي فعلى الرغم من نمو العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند بشكل مطرد في القرن ال21 "لم يكن هذا التعاون بالمستوى المطلوب مقارنة بالتقدم الاستثنائي في جميع الجوانب الأخرى لعلاقاتهما الثنائية تقريبا".
ونوهت المجلة في تقرير لها بشأن فرص ابرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند بأنه على الرغم من التقدم الملحوظ في العلاقات بين البلدين "تراكم لدى الولايات المتحدة على مر السنين عجز تجاري متزايد في تبادل السلع والخدمات مع الهند ليتجاوز 45 مليار دولار في عام 2022".
وأشارت إلى أن الحواجز التجارية العالية التي تفرضها الهند نتيجة لاتباع مودي نهج الرسوم الجمركية المرتفعة لحماية الصناعات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي والترويج لسياسة "صنع في الهند" دفعت ترامب إلى وصف الدولة التي باتت تحتل مكانة بارزة في اقتصادات العالم بأنها "ملكة" الرسوم الجمركية. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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