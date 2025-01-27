الرئيس الأمريكي يطالب رئيس الوزراء الهندي بشراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين بزيادة مشتريات الهند من المعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة وبناء علاقات تجارية
عادلة.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الاتصال ناقش توسيع وتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والهند إذ أكد ترامب على "أهمية زيادة الهند لمشترياتها من معدات الأمن المصنوعة في أمريكا والتحرك نحو علاقة تجارية ثنائية عادلة".
وتطرق الاتصال إلى خطط مودي لزيارة البيت الأبيض "مما يؤكد على قوة الصداقة والعلاقات الاستراتيجية الأمريكية - الهندية.
كما بحث الجانبان مجموعة من القضايا الإقليمية بما في ذلك الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط وأوروبا.
وأكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند بالإضافة إلى شراكة البلدين ضمن الحوار الأمني الرباعي المعروف بـ"كواد" الذي يضم البلدين واليابان وأستراليا.
ونوه باستضافة "الهند قمة كواد للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام في سبتمبر المقبل".
ووفقا لمجلة فورن بوليسي فعلى الرغم من نمو العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند بشكل مطرد في القرن ال21 "لم يكن هذا التعاون بالمستوى المطلوب مقارنة بالتقدم الاستثنائي في جميع الجوانب الأخرى لعلاقاتهما الثنائية تقريبا".
ونوهت المجلة في تقرير لها بشأن فرص ابرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند بأنه على الرغم من التقدم الملحوظ في العلاقات بين البلدين "تراكم لدى الولايات المتحدة على مر السنين عجز تجاري متزايد في تبادل السلع والخدمات مع الهند ليتجاوز 45 مليار دولار في عام 2022".
وأشارت إلى أن الحواجز التجارية العالية التي تفرضها الهند نتيجة لاتباع مودي نهج الرسوم الجمركية المرتفعة لحماية الصناعات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي والترويج لسياسة "صنع في الهند" دفعت ترامب إلى وصف الدولة التي باتت تحتل مكانة بارزة في اقتصادات العالم بأنها "ملكة" الرسوم الجمركية. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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