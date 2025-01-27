إخطار مسؤولي الصحة الأمريكية بوقف التعاون فورا مع منظمة الصحة العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الإثنين بأن مسؤولي الاقسام المختلفة في الوكالة الصحية الرئيسية بالحكومة الفيدرالية قد أبلغوا بإيقاف التعاون على الفور مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وتداولت عدة وسائل إعلام منها "يو اس نيوز" مقتطفات من مذكرة قالت إن مديرا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أرسلها إلى كبار المسؤولين في الوكالة الحكومية وأخطرهم فيها بأن جميع موظفيها الذين يعملون مع منظمة الصحة العالمية يجب أن يوقفوا تعاونهم معها "على الفور" و"ينتظروا المزيد من التوجيهات".
وأفادت بأن المذكرة تنص على أن توجيهات التوقف عن العمل تنطبق على "جميع موظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذين يتعاملون مع منظمة الصحة العالمية من خلال مجموعات العمل الفنية ومراكز التنسيق والمجالس الاستشارية والاتفاقيات التعاونية وغيرها من الوسائل سواء شخصيا أو افتراضيا".
كما قالت إنها تنص على أنه "لا يسمح لموظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بزيارة مكاتب منظمة الصحة العالمية".
ونقلت يو اس نيوز عن مصادر صحية لم تكشف عنها قولهم إن التوقف المفاجئ عن التعاون مع المنظمة الأممية من شأنه "إعاقة العمل على التحقيق ومحاولة وقف تفشي فيروس ماربورغ وفيروس إم بي أوكس في أفريقيا فضلا عن التهديدات المتصاعدة من جميع أنحاء العالم.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي تراقب فيه السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تفشي فيروس أنفلونزا الطيور بين الماشية في الولايات المتحدة".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا لبدء عملية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
ولطالما انتقد ترامب منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة وبدأت إدارته خلال ولايته الرئاسية السابقة الانسحاب رسميا منها في يوليو 2020 مع استمرار انتشار جائحة كورونا غير أن الرئيس جو بايدن أوقف الانسحاب من المنظمة المعنية بتنسيق الاستجابة الدولية لحالات الطوارئ الصحية في أحد إجراءاته الأولى بعد توليه منصبه في بداية عام 2021. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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