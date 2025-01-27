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إخطار مسؤولي الصحة الأمريكية بوقف التعاون فورا مع منظمة الصحة العالمية

1/27/2025 11:26:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 1 (كونا) -- أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الإثنين بأن مسؤولي الاقسام المختلفة في الوكالة الصحية الرئيسية بالحكومة الفيدرالية قد أبلغوا بإيقاف التعاون على الفور مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وتداولت عدة وسائل إعلام منها "يو اس نيوز" مقتطفات من مذكرة قالت إن مديرا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أرسلها إلى كبار المسؤولين في الوكالة الحكومية وأخطرهم فيها بأن جميع موظفيها الذين يعملون مع منظمة الصحة العالمية يجب أن يوقفوا تعاونهم معها "على الفور" و"ينتظروا المزيد من التوجيهات".
وأفادت بأن المذكرة تنص على أن توجيهات التوقف عن العمل تنطبق على "جميع موظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذين يتعاملون مع منظمة الصحة العالمية من خلال مجموعات العمل الفنية ومراكز التنسيق والمجالس الاستشارية والاتفاقيات التعاونية وغيرها من الوسائل سواء شخصيا أو افتراضيا".
كما قالت إنها تنص على أنه "لا يسمح لموظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بزيارة مكاتب منظمة الصحة العالمية".
ونقلت يو اس نيوز عن مصادر صحية لم تكشف عنها قولهم إن التوقف المفاجئ عن التعاون مع المنظمة الأممية من شأنه "إعاقة العمل على التحقيق ومحاولة وقف تفشي فيروس ماربورغ وفيروس إم بي أوكس في أفريقيا فضلا عن التهديدات المتصاعدة من جميع أنحاء العالم.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي تراقب فيه السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تفشي فيروس أنفلونزا الطيور بين الماشية في الولايات المتحدة".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا لبدء عملية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
ولطالما انتقد ترامب منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة وبدأت إدارته خلال ولايته الرئاسية السابقة الانسحاب رسميا منها في يوليو 2020 مع استمرار انتشار جائحة كورونا غير أن الرئيس جو بايدن أوقف الانسحاب من المنظمة المعنية بتنسيق الاستجابة الدولية لحالات الطوارئ الصحية في أحد إجراءاته الأولى بعد توليه منصبه في بداية عام 2021. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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