الصقار فهد الملا يحرز المركز الثاني في موسم ناصر بن حمد الصقور والصيد بالبحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 27 - 1 (كونا) -- احرز الصقار الكويتي فهد الملا المركز الثاني في شوط "جيرات الشواهين" فئة "القرانيس" في المنامة اليوم الاثنين ضمن منافسات النسخة العاشرة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد بمشاركة نخبة من صقاري دول الخليج.
وتوج عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد للصقور والصيد محمد المري الفائزين بالأشواط الثمانية في السباق الدولي خلال الحفل الختامي.
وتنافس عشرات الصقارين في ثمانية أشواط متنوعة في السياق الدولي الذي انطلق في ال19 من يناير الجاري على ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.
وأسفرت نتائج الأشواط الدولية الثمانية عن فوز محمد الهاجري من دولة قطر بالمركزين الأول والثالث في شوط الحرار فئة الفروخ فيما أحرز فهد المنصوري المركز الثاني خلال الشوط ذاته.
وفي شوط الشواهين فئة الفروخ أيضا فاز الصقار السعودي سعيد المري بالمركز الأول فيما جاء ثانيا الصقار القطري عبدالله المري تاركا المركز الثالث للصقار الإماراتي سلطان النيادي.
وفي شوط جيرات الشواهين للفروخ أيضا حقق الصقار السعودي عبدالرحمن الشميسي المركزين الأول والثاني تاركا المركز الثالث للصقار القطري مبارك بن نايفة.
وعلى مستوى جيرات الخلط فئة الفروخ حقق الصقار سلطان المطيري من المملكة العربية السعودية المركز الأول فيما جاء ثانيا الصقار حمد الكندي من دولة الإمارات العربية المتحدة بينما كان المركز الثالث للسعودية عن طريق الصقار فهد المنصوري.
وفي فئة القرانيس أيضا أقيمت اربعة أشواط دولية إذ فاز الصقار القطري محمد الهاجري بالمركزين الأول والثاني في شوط جيرات الخلط فيما نال الصقار السعودي سلطان المطيري المركز الثالث.
وفي شوط جيرات الشواهين فئة القرانيس حقق الإماراتي حمد الكندي المركز الأول ثم الصقار الكويتي فهد الملا ثانيا والسعودي فهد المري ثالثا.
أما في شوط الحرار للقرانيس أيضا فاز الإماراتي حمد الكندي بالمركز الأول فيما حقق القطري مبارك بن نايفة المركز الثاني والسعودي سلطان المطيري المركز الثالث.
وعلى مستوى شوط الشواهين للقرانيس حقق الصقار القطري محمد الحنزاب المركز الأول تاركا المركز الثاني لمواطنه عبدالله المري فيما جاء في المركز الثالث السعودي فهد المنصوري.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد أحد أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة والذي يأتي بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وذلك بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد.
ويتيح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 أعوام على انطلاقه فرصة للأجيال الجديدة للتعرف على تقاليد الصيد بالصقور والرياضات التراثية البرية الأخرى مثل الهجن والخيل. (النهاية)
خ ن ع
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