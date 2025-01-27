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الصقار فهد الملا يحرز المركز الثاني في موسم ناصر بن حمد الصقور والصيد بالبحرين

1/27/2025 11:26:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 27 - 1 (كونا) -- احرز الصقار الكويتي فهد الملا المركز الثاني في شوط "جيرات الشواهين" فئة "القرانيس" في المنامة اليوم الاثنين ضمن منافسات النسخة العاشرة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد بمشاركة نخبة من صقاري دول الخليج.
وتوج عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد للصقور والصيد محمد المري الفائزين بالأشواط الثمانية في السباق الدولي خلال الحفل الختامي.
وتنافس عشرات الصقارين في ثمانية أشواط متنوعة في السياق الدولي الذي انطلق في ال19 من يناير الجاري على ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.
وأسفرت نتائج الأشواط الدولية الثمانية عن فوز محمد الهاجري من دولة قطر بالمركزين الأول والثالث في شوط الحرار فئة الفروخ فيما أحرز فهد المنصوري المركز الثاني خلال الشوط ذاته.
وفي شوط الشواهين فئة الفروخ أيضا فاز الصقار السعودي سعيد المري بالمركز الأول فيما جاء ثانيا الصقار القطري عبدالله المري تاركا المركز الثالث للصقار الإماراتي سلطان النيادي.
وفي شوط جيرات الشواهين للفروخ أيضا حقق الصقار السعودي عبدالرحمن الشميسي المركزين الأول والثاني تاركا المركز الثالث للصقار القطري مبارك بن نايفة.
وعلى مستوى جيرات الخلط فئة الفروخ حقق الصقار سلطان المطيري من المملكة العربية السعودية المركز الأول فيما جاء ثانيا الصقار حمد الكندي من دولة الإمارات العربية المتحدة بينما كان المركز الثالث للسعودية عن طريق الصقار فهد المنصوري.
وفي فئة القرانيس أيضا أقيمت اربعة أشواط دولية إذ فاز الصقار القطري محمد الهاجري بالمركزين الأول والثاني في شوط جيرات الخلط فيما نال الصقار السعودي سلطان المطيري المركز الثالث.
وفي شوط جيرات الشواهين فئة القرانيس حقق الإماراتي حمد الكندي المركز الأول ثم الصقار الكويتي فهد الملا ثانيا والسعودي فهد المري ثالثا.
أما في شوط الحرار للقرانيس أيضا فاز الإماراتي حمد الكندي بالمركز الأول فيما حقق القطري مبارك بن نايفة المركز الثاني والسعودي سلطان المطيري المركز الثالث.
وعلى مستوى شوط الشواهين للقرانيس حقق الصقار القطري محمد الحنزاب المركز الأول تاركا المركز الثاني لمواطنه عبدالله المري فيما جاء في المركز الثالث السعودي فهد المنصوري.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد أحد أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة والذي يأتي بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وذلك بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد.
ويتيح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 أعوام على انطلاقه فرصة للأجيال الجديدة للتعرف على تقاليد الصيد بالصقور والرياضات التراثية البرية الأخرى مثل الهجن والخيل. (النهاية)

خ ن ع


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