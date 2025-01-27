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الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات عاجلة بقيمة 30 مليون يورو لمولدوفا لمواجهة أزمة الطاقة

1/27/2025 11:26:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 1 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 30 مليون يورو (32 مليون دولار) كخطوة أولى لدعم مولدوفا في مواجهة أزمة الطاقة الشديدة بعد قطع الغاز الروسي عنها.
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان "وسط الشتاء يترك أكثر من 350 ألفا من سكان منطقة (ترانسنيستريا) في الظلام والبرد لأن روسيا قررت وقف إمدادات الغاز لكن الأوقات الصعبة تكشف الأصدقاء الحقيقيين ولهذا السبب نحن نمد اليوم حبل النجاة حيث سنوفر الغاز لشعب ترانسنيستريا ونستعيد وصولهم إلى الكهرباء والتدفئة".
والتزم الاتحاد حسب البيان بتمويل شراء ونقل الغاز الطبيعي إلى منطقة (ترانسنيستريا) وذلك للمساعدة في استعادة الكهرباء والتدفئة لأكثر من 350 ألفا من سكان المنطقة وذلك حتى 10 فبراير 2025.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي لمولدوفا في الأسابيع المقبلة "بهدف التخفيف من العواقب الاجتماعية للأزمة على المواطنين في جمهورية مولدوفا" وسيعمل الاتحاد على تعزيز قدرة مولدوفا على الصمود في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويأتي هذا الدعم في وقت تمر منطقة (ترانسنيستريا) الانفصالية بأزمة طاقة شديدة فمنذ 1 يناير 2025 لم تلتزم شركة (غازبروم) الروسية بتعهدها التعاقدي بتوصيل الغاز إلى المنطقة التي تعتمد منذ ذلك الحين على احتياطيات الفحم والغاز لتوفير الكهرباء والتدفئة لسكانها وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح البيان الأوروبي أن هذه المساعدات ستساهم في تجنب المزيد من تدهور الوضع الإنساني وتوفير الغاز الطبيعي لتغطية الاحتياجات الفورية كما يتم استكشاف خيار دعم المنطقة من خلال تسليم الفحم من أوكرانيا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعد حزمة مساعدات أوسع لدعم البلاد بأكملها.
يذكر أن مولدوفا هي إحدى دول أوروبا الشرقية وكانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفياتي ولها حدود مشتركة مع أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب ومع رومانيا من الغرب في حين يتجاوز عدد سكانها 5ر2 مليون نسمة وتصنف من أفقر دول أوروبا مع مخاوف من استهدافها من قبل روسيا.
وكانت سلطات إقليم (ترانسنيستريا) الانفصالية عن مولدوفا قد وجهت طلبا للحماية من روسيا أواخر فبراير 2024 ادعت فيه أن مولدوفا تمارس ضغوطا اقتصادية واجتماعية على الإقليم وتنتهك حقوق الإنسان والتجارة الحرة فيه. (النهاية)

أ ر ن / ر ج


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