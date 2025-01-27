الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 27 - 1 (كونا) -- قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا لمدة ستة أشهر إضافية حتى 31 يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار بعدما وافقت هنغاريا على هذا القرار الذي كانت ترفض التصديق عليه خلال الفترة الماضية.
واعتبرت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي هقب اجتماع الوزراء "أن هذا القرار سيواصل حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقرر كل ستة أشهر بشأن تمديد العقوبات وهو القرار الذي ينبغي أن يتخذ بالإجماع.
وكانت هنغاريا التي ينظر إليها أوروبيا على أنها مقربة من روسيا تعطل صدور القرار في الفترة الماضية حيث طالبت بضمانات بشأن إعادة أوكرانيا فتح خط أنابيب للغاز يمتد إلى أوروبا الوسطى.
وتتكون هذه التدابير حاليا من مجموعة واسعة من الإجراءات القطاعية بما في ذلك القيود على التجارة والمالية والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة.
كما تشمل حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات النفطية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ووقف أنشطة البث وتراخيصها في الاتحاد الأوروبي لعدة وسائل إعلام مدعومة من الكرملين. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
MENAFN27012025000071011013ID1109135567
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