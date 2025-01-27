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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا

1/27/2025 11:26:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 1 (كونا) -- قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا لمدة ستة أشهر إضافية حتى 31 يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار بعدما وافقت هنغاريا على هذا القرار الذي كانت ترفض التصديق عليه خلال الفترة الماضية.
واعتبرت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي هقب اجتماع الوزراء "أن هذا القرار سيواصل حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقرر كل ستة أشهر بشأن تمديد العقوبات وهو القرار الذي ينبغي أن يتخذ بالإجماع.
وكانت هنغاريا التي ينظر إليها أوروبيا على أنها مقربة من روسيا تعطل صدور القرار في الفترة الماضية حيث طالبت بضمانات بشأن إعادة أوكرانيا فتح خط أنابيب للغاز يمتد إلى أوروبا الوسطى.
وتتكون هذه التدابير حاليا من مجموعة واسعة من الإجراءات القطاعية بما في ذلك القيود على التجارة والمالية والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة.
كما تشمل حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات النفطية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ووقف أنشطة البث وتراخيصها في الاتحاد الأوروبي لعدة وسائل إعلام مدعومة من الكرملين. (النهاية)

أ ر ن / ر ج


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