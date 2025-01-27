موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3216532 المنامة - منتخب
الكويت للمبارزة يحصد ذهبيتين واربع برونزيات في ختام منافسات البطولة العربية للمبارزة عن طريق كل من محمد مهدي بذهبيه سلاح (سابر) وعلي النكاس بذهبية (ايبيه) وعبدالله الرشيدي وخالد الهولي ببرونزية (الفايبر) وجابر العباسي ببرونزيتي (السابر) لفئتي (تحت 11 وتحت 13).
3216382 بيروت - الحكومة اللبنانية تؤكد الموافقة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل.
3216528 بيروت - مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاهالي في جنوب لبنان الى 26 قتيلا و151 جريحا.
3216443 موسكو - لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد بفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سابعة بعد حصوله على نسبة 82ر86 بالمئة من أصوات الناخبين الذين بلغ عددهم 9ر6 مليون ناخب.
3216422 باريس - استطلاع للرأي يظهر أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلغت "أدنى" مستوياتها منذ توليه منصبه على خلفية سياسات حكومته المتعلقة بزيادة ضريبة الدخل الاجتماعي ويشير إلى أن ماكرون لا يحظى سوى بتأييد 21 بالمئة فقط من الفرنسيين.
3216496 اسلام أباد - السلطات الباكستانية تعلن مقتل ستة أشخاص واصابة 38 آخرون في انفجار شاحنة صهريجية للغاز البترولي المسال في إقليم (البنجاب) شرقي البلاد وذلك بسبب حريق في ناقلة الغاز.
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