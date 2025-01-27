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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/27/2025 11:26:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3216532 المنامة - منتخب الكويت للمبارزة يحصد ذهبيتين واربع برونزيات في ختام منافسات البطولة العربية للمبارزة عن طريق كل من محمد مهدي بذهبيه سلاح (سابر) وعلي النكاس بذهبية (ايبيه) وعبدالله الرشيدي وخالد الهولي ببرونزية (الفايبر) وجابر العباسي ببرونزيتي (السابر) لفئتي (تحت 11 وتحت 13).
3216382 بيروت - الحكومة اللبنانية تؤكد الموافقة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل.
3216528 بيروت - مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاهالي في جنوب لبنان الى 26 قتيلا و151 جريحا.
3216443 موسكو - لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد بفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سابعة بعد حصوله على نسبة 82ر86 بالمئة من أصوات الناخبين الذين بلغ عددهم 9ر6 مليون ناخب.
3216422 باريس - استطلاع للرأي يظهر أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلغت "أدنى" مستوياتها منذ توليه منصبه على خلفية سياسات حكومته المتعلقة بزيادة ضريبة الدخل الاجتماعي ويشير إلى أن ماكرون لا يحظى سوى بتأييد 21 بالمئة فقط من الفرنسيين.
3216496 اسلام أباد - السلطات الباكستانية تعلن مقتل ستة أشخاص واصابة 38 آخرون في انفجار شاحنة صهريجية للغاز البترولي المسال في إقليم (البنجاب) شرقي البلاد وذلك بسبب حريق في ناقلة الغاز.


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