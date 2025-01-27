وزير الداخلية يشيد بدور السفارة البحرينية في تونس في تطوير التعاون الأمني بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس عبدالعزيز محمد عبدالله العيد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية تونس الشقيقة.
وقد أشاد الوزير بدور السفارة في تعزيز وتطوير أشكال التعاون بين البلدين الشقيقين، وخاصة التعاون الأمني، منوها في هذا السياق إلى ما تقوم به السفارة فيما يتعلق بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تتخذ من العاصمة التونسية مقرا لها.
وأعرب السفير عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك.
كلمات دالة
MENAFN27012025000055011008ID1109135278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.