وزير الداخلية يشيد بدور السفارة البحرينية في تونس في تطوير التعاون الأمني بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بدور‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬أشكال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وخاصة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السفارة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬التونسية‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تواصله‭ ‬الدائم‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬

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