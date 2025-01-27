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قتيل و7 جرحى بنيران إسرائيلية خلال محاولة سكان دخول قرى حدودية في جنوب لبنان

1/27/2025 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - ‬‮«‬وكالات‭ ‬الأنباء‮»‬‭: ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬بسقوط‭ ‬قتيل‭ ‬وإصابة‭ ‬7‭ ‬آخرين‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬سكان‭ ‬دخول‭ ‬قرى‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬ولقي‭ ‬22‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتفهم،‭ ‬بينهم‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬عندما‭ ‬فتحت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬حاولوا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلداتهم‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭.‬

وأصيب‭ ‬شخصان‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بني‭ ‬حيان‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬أحدهما‭ ‬طفل‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة،‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭. ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬دخول‭ ‬بلداتهم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬قتيلا‭ ‬و134‭ ‬جريحا‭. ‬

وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬وافقا‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬وسيشرع‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬الأسرى‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬أسرهم‭ ‬منذ‭ ‬تصاعد‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وأمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬توافد‭ ‬سكّان‭ ‬إلى‭ ‬مشارف‭ ‬القرى‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬استعداداً‭ ‬لدخولها‭ ‬برفقة‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬‮«‬الاتفاق‮»‬‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬فبراير،‭ ‬بعد‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لسحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬كان‭ ‬أمام‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬لتنسحب‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬توغلت‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أكدت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬ستبقى‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬المهلة،‭ ‬بينما‭ ‬اتهمها‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬بـ‮«‬المماطلة‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬‮«‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬‮«‬تعزيزات‭ ‬من‭ ‬الجيش‮»‬‭ ‬اللبناني‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مشارف‭ ‬بلدة‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‮»‬‭ ‬الحدودية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬بدأوا‭ ‬في‭ ‬التجمّع‭ ‬على‭ ‬‮«‬مداخل‭ ‬البلدة‮»‬،‭ ‬استعداداً‭ ‬للدخول‭ ‬إليها‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬باتجاه‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬المتمركزين‮»‬‭ ‬غربي‭ ‬ميس‭ ‬الجبل،‭ ‬‮«‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬واصل‭ ‬أهالي‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬قراهم‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬ودخلوا‭ ‬إلى‭ ‬بلدتي‭ ‬حولا‭ ‬عيترون‭. ‬وأطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬غربي‭ ‬بلدة‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬الجنوبية‭ ‬كما‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الضهيرة‭ ‬الجنوبية‭. ‬ودخل‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين،‭ ‬أهالي‭ ‬بلدة‭ ‬حولا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أحيائها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬‮«‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‮»‬‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية‭. ‬ودخل‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬عيترون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬برفقة‭ ‬أهالي‭ ‬البلدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المنار‮»‬‭ ‬المحلية‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬واندفع‭ ‬مئات‭ ‬اللبنانيين،‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬محاولين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبات‭ ‬أو‭ ‬مشياً،‭ ‬دخول‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬حدودية‭ ‬لم‭ ‬ينسحب‭ ‬منها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬تجاههم‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬انقضاء‭ ‬مهلة‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬توغلت‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬العماد‭ ‬جوزيف‭ ‬عون،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬نتائج‭ ‬الاتصالات‭ ‬الجارية‭ ‬لاستكمال‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬الجنوبية‭ ‬المحتلة‭. ‬واستعرض‭ ‬عون‭ ‬مع‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬ونتائج‭ ‬الاتصالات‭ ‬الجارية‭ ‬لاستكمال‭ ‬الانسحاب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭.‬

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