الجيش اللبناني يوقف مشاركين في ((مسيرات استفزازية)) لحزب الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بيروت - (د ب أ): أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، أمس، أن وحدات لديها أوقفت عددا من الأشخاص على خلفية قيام مواطنين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية، ليل الأحد، بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية تخللها إطلاق نار واستفزازات.
وقالت قيادة الجيش في بيانها إنه «على خلفية قيام بعض المواطنين الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس (الأحد)، تخللها إطلاق نار واستفزازات مما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي، سيرت وحدات من الجيش دوريات لمنع الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار، وأوقفت عدة أشخاص، فيما تستمر ملاحقة بقية المتورطين».
ودعت قيادة الجيش «المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والتصرف بحكمة حفاظا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك». وكانت مواكب سيارة ترفع أعلام «حزب الله» وتطلق شعارات حزبية مستفزة قد جابت عددا من الشوارع في بيروت وضواحيها وغيرها من المناطق اللبنانية، مساء أمس، احتفالا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدات عدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إشكالات في عدد من المناطق.
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