الجيش اللبناني يوقف مشاركين في ((مسيرات استفزازية)) لحزب الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬لديها‭ ‬أوقفت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قيام‭ ‬مواطنين‭ ‬يستقلون‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬ويرفعون‭ ‬أعلاما‭ ‬حزبية،‭ ‬ليل‭ ‬الأحد،‭ ‬بمسيرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية‭ ‬تخللها‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬واستفزازات‭. ‬

وقالت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يستقلون‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬ويرفعون‭ ‬أعلاما‭ ‬حزبية‭ ‬بمسيرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية‭ ‬ليل‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تخللها‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬واستفزازات‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي،‭ ‬سيرت‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬دوريات‭ ‬لمنع‭ ‬الأعمال‭ ‬المخلة‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وأوقفت‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص،‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬ملاحقة‭ ‬بقية‭ ‬المتورطين‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بالمسؤولية،‭ ‬والتصرف‭ ‬بحكمة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬مواكب‭ ‬سيارة‭ ‬ترفع‭ ‬أعلام‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬وتطلق‭ ‬شعارات‭ ‬حزبية‭ ‬مستفزة‭ ‬قد‭ ‬جابت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وضواحيها‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية،‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬احتفالا‭ ‬بانسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إشكالات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭. ‬