اتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي على تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بروكسل‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬اتفق‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬مهمة‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية‭. ‬وقالت‭ ‬كايا‭ ‬كالاس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬سيسمح‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بمغادرة‭ ‬غزة‭ ‬وتلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬كايا‭ ‬كالاس،‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التكتل‭ ‬سيستأنف‭ ‬مهمة‭ ‬مراقبة‭ ‬مدنية‭ ‬لمعبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‮»‬،‭ ‬نافذة‭ ‬غزة‭ ‬الوحيدة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬اتفق‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمساعدة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬بعثة‭ ‬المراقبة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬ستبدأ‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬تلقينا‭ ‬ترحيبا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بمشاركة‭ ‬بعثة‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تريده‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المعبر‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬لعام‭ ‬2005‭ ‬بوجود‭ ‬مراقبين‭ ‬أوروبيين‭. ‬وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬جرت‭ ‬محادثات‭ ‬مصرية‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭.‬

وينص‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬بشأن‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬سيكون‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬جاهزًا‭ ‬لنقل‭ ‬المدنيين‭ ‬والجرحى‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ (‬المدنيات‭ ‬والمجندات‭). ‬ستعمل‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬المعبر‭ ‬فور‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭. ‬وتعيد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬انتشارها‭ ‬حول‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬وفقًا‭ ‬للخرائط‭ ‬المرفقة‭. ‬وسيسمح‭ ‬بعبور‭ ‬50‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الجرحى‭ ‬يوميًا‭ ‬برفقة‭ (‬3‭) ‬أفراد‭. ‬ويتطلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومصر‭. ‬سيتم‭ ‬تشغيل‭ ‬المعبر‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬اتفق‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬‮«‬خريطة‭ ‬طريق‮»‬‭ ‬لتخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬فرضت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬التكتل‭. ‬وفرضت‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬الأسد‭ ‬وعلى‭ ‬قطاعات‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السوري‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭. ‬وقالت‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬كايا‭ ‬كالاس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬اتفق‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬لتخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬قادتها‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬يدعون‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬نويل‭ ‬بارو‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬سيشمل‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬أبدت‭ ‬تحفظاتها‭ ‬بشأن‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات،‭ ‬وطالبت‭ ‬بضمانات‭ ‬ملموسة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسي‭. ‬

وأكدت‭ ‬كالاس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬التحرك‭ ‬بسرعة،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬خاطئة‮»‬‭. ‬