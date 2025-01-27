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صقارو الخليج يتألقون في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

1/27/2025 7:17:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬مسابقات‭ ‬الصقور‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬بإقامة‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صقاري‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬عشرات‭ ‬الصقارين‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أشواط‭ ‬متنوعة‭.‬

وتوج‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬الفائزين‭ ‬بالأشواط‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭.‬

كذلك‭ ‬توجت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬المحلية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمحترفين‭ ‬والأشواط‭ ‬المحلية‭ ‬المخصصة‭ ‬للملاك‭ ‬المبتدئين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شوطي‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والصقار‭ ‬الصغير‭.‬

كما‭ ‬كرمت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والشركات‭ ‬الراعية‭ ‬والمساهمين‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مسابقات‭ ‬الصقور‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وممثلون‭ ‬عن‭ ‬سفارات‭ ‬أجنبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعريفهم‭ ‬برياضة‭ ‬الصقور‭ ‬وآلية‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬والثقافة‭ ‬البحرينية‭. ‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬الدولية‭ ‬الثمانية‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الحرار‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬فهد‭ ‬المنصوري‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬ذاته‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬أيضا‭ ‬فاز‭ ‬الصقار‭ ‬السعودي‭ ‬سعيد‭ ‬المري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ ‬الصقار‭ ‬القطري‭ ‬عبدالله‭ ‬المري‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للصقار‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬النيادي‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬للفروخ‭ ‬أيضا‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الشميسي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للصقار‭ ‬القطري‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬نايفة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬جيرات‭ ‬الخلط‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬سلطان‭ ‬المطيري‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ ‬الصقار‭ ‬حمد‭ ‬الكندي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للسعودية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصقار‭ ‬فهد‭ ‬المنصوري‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬أيضا‭ ‬أقيمت‭ ‬4‭ ‬أشواط‭ ‬دولية،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬الصقار‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الخلط،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬الصقار‭ ‬السعودي‭ ‬سلطان‭ ‬المطيري‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬حقق‭ ‬الإماراتي‭ ‬حمد‭ ‬الكندي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬الصقار‭ ‬الكويتي‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬ثانيا‭ ‬والسعودي‭ ‬فهد‭ ‬المري‭ ‬ثالثا‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الحرار‭ ‬للقرانيس‭ ‬أيضا‭ ‬ففاز‭ ‬الإماراتي‭ ‬حمد‭ ‬الكندي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬القطري‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬نايفة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والسعودي‭ ‬سلطان‭ ‬المطيري‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬شوط‭ ‬الشواهين‭ ‬للقرانيس‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬الحنزاب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬لمواطنه‭ ‬عبدالله‭ ‬المري،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬السعودي‭ ‬فهد‭ ‬المنصوري‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬فعاليات‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬للركب‭ ‬البشري،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الموروث،‭ ‬ومسابقة‭ ‬تحدي‭ ‬الموروث‭.‬

ويتيح‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمرور‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬انطلاقه،‭ ‬فرصة‭ ‬للأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تقاليد‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور‭ ‬والرياضات‭ ‬التراثية‭ ‬البرية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الهجن‭ ‬والخيل‭.‬

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