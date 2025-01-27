صقارو الخليج يتألقون في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
اختتمت أمس الاثنين مسابقات الصقور ضمن النسخة العاشرة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد بإقامة السباق الدولي الذي يشارك فيه نخبة من صقاري دول مجلس التعاون الخليجي وذلك على ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث تنافس عشرات الصقارين في 8 أشواط متنوعة.
وتوج محمد بن عايض العذبة المري عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الفائزين بالأشواط الثمانية في السباق الدولي خلال الحفل الختامي.
كذلك توجت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي الفائزين في الأشواط المحلية المخصصة للمحترفين والأشواط المحلية المخصصة للملاك المبتدئين، بالإضافة إلى شوطي الإنتاج المحلي والصقار الصغير.
كما كرمت اللجنة في الحفل الختامي الجهات الداعمة والشركات الراعية والمساهمين في إنجاح مسابقات الصقور.
وشهد الحفل الختامي عدد من المسؤولين وممثلون عن سفارات أجنبية لدى مملكة البحرين، حيث تم تعريفهم برياضة الصقور وآلية السباقات التي تحمل أهمية كبيرة في الحفاظ على التراث والثقافة البحرينية.
وأسفرت نتائج الأشواط الدولية الثمانية عن فوز محمد الهاجري من دولة قطر بالمركزين الأول والثالث في شوط الحرار فئة الفروخ فيما أحرز فهد المنصوري المركز الثاني خلال الشوط ذاته.
وفي شوط الشواهين فئة الفروخ أيضا فاز الصقار السعودي سعيد المري بالمركز الأول فيما جاء ثانيا الصقار القطري عبدالله المري تاركا المركز الثالث للصقار الإماراتي سلطان النيادي.
وفي شوط جيرات الشواهين للفروخ أيضا حقق الصقار السعودي عبدالرحمن الشميسي المركزين الأول والثاني تاركا المركز الثالث للصقار القطري مبارك بن نايفة.
وعلى مستوى جيرات الخلط فئة الفروخ حقق الصقار سلطان المطيري من المملكة العربية السعودية المركز الأول فيما جاء ثانيا الصقار حمد الكندي من دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما كان المركز الثالث للسعودية عن طريق الصقار فهد المنصوري.
وفي فئة القرانيس أيضا أقيمت 4 أشواط دولية، إذ فاز الصقار القطري محمد الهاجري بالمركزين الأول والثاني في شوط جيرات الخلط، فيما نال الصقار السعودي سلطان المطيري المركز الثالث.
وفي شوط جيرات الشواهين فئة القرانيس حقق الإماراتي حمد الكندي المركز الأول ثم الصقار الكويتي فهد الملا ثانيا والسعودي فهد المري ثالثا.
أما في شوط الحرار للقرانيس أيضا ففاز الإماراتي حمد الكندي بالمركز الأول فيما حقق القطري مبارك بن نايفة المركز الثاني والسعودي سلطان المطيري المركز الثالث.
وعلى مستوى شوط الشواهين للقرانيس حقق الصقار القطري محمد الحنزاب المركز الأول تاركا المركز الثاني لمواطنه عبدالله المري، فيما جاء في المركز الثالث السعودي فهد المنصوري.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد أحد أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة، الذي يأتي بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وذلك بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد.
وبجانب سباقات الصقور يشمل موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة فعاليات أخرى، مثل سباقات الهجن للركب البشري، ومدرسة الموروث، ومسابقة تحدي الموروث.
ويتيح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 أعوام على انطلاقه، فرصة للأجيال الجديدة للتعرف على تقاليد الصيد بالصقور والرياضات التراثية البرية الأخرى مثل الهجن والخيل.
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