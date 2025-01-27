ماجوميدوف يفوز بجائزة أفضل مقاتل صاعد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION رسميا الفائزين بجوائز بطولة BRAVE CF السنوية لعام 2024.
وفاز المقاتل البحريني رسول ماجوميدوف بجائزة أفضل مقاتل صاعد لعام 2024، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر بهما في بطولة BRAVE CF 87 ب«هولندا» عندما نجح في تحقيق فوز مستحق على المخضرم البرازيلي بابلو بينايون في الجولة الأولى، وأتبعه بفوز حاسم على النجم البولندي لوكاس أوليتش في الحدث الرئيسي ببطولة BRAVE CF 90 بالنمسا، ليحافظ بذلك على سجله الاحترافي المثالي في فنون القتال المختلطة خاليا من الهزائم.
وحصل المقاتل البوسني إركو جون، المتوج حديثًا بلقب العالمي في وزن الخفيف الثقيل على لقب أفضل مقاتل لعام 2024، وذلك بعد أن تفوق على أسماء بارزة مثل بطل الوزن الثقيل بافيل ديليدكو، وبطل وزن البانتام نيكولاس هويندي، والنجم الأفريقي إليعازر كوبانزا الذي حل ثانيا في سباق هذه الجائزة.
ونجح إركو جون من نيل هذه الجائزة بعد فوزه في نزالين أبرزهما النزال الثاني الذي شهد تتويجه باللقب العالمي، بعد انتصاره المستحق على حساب المقاتل ألكسندر في النزال الرئيسي في بطولة BRAVE CF 88 التي أقيمت بسلوفينيا.
وحصل نجم فنون القتال المختلطة الباكستانية المقاتل رضوان علي على جائزة أفضل ضربة قاضية لعام 2024، وذلك عن فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثالثة على المقاتل الهندي سريكانت سيخار في بطولة BRAVE CF 85 التي أقيمت في أسبوع بريف الدولي للقتال في مدينة لاهور الباكستانية.
وحصل المقاتل مجتبى نصيري على جائزة أفضل إخضاع، وذلك بعد فوزه بالإخضاع بطريقة VON FLUE على حساب المقاتل يوكي انجديمبي في BRAVE CF 85 بـ«باكستان».
القائمة الكاملة لجوائز BRAVE CF لعام 2024
الضربة القاضية – رضوان علي
أفضل إخضاع - مجتبى نصيري
أفضل مقاتل صاعد – رسول ماجوميدوف
أفضل نزال – أنور بن سعيد ضد سينو سابزالييف
أفضل مقاتل – إركو جون
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