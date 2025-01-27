ماجوميدوف يفوز بجائزة أفضل مقاتل صاعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬رسميا‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬صاعد‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬ب«هولندا‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬البرازيلي‭ ‬بابلو‭ ‬بينايون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وأتبعه‭ ‬بفوز‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليتش‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬بالنمسا،‭ ‬ليحافظ‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الاحترافي‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭.‬

وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬البوسني‭ ‬إركو‭ ‬جون،‭ ‬المتوج‭ ‬حديثًا‭ ‬بلقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الخفيف‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬بطل‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬بافيل‭ ‬ديليدكو،‭ ‬وبطل‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي،‭ ‬والنجم‭ ‬الأفريقي‭ ‬إليعازر‭ ‬كوبانزا‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

ونجح‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬نزالين‭ ‬أبرزهما‭ ‬النزال‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬ألكسندر‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بسلوفينيا‭.‬

وحصل‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الباكستانية‭ ‬المقاتل‭ ‬رضوان‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ضربة‭ ‬قاضية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهندي‭ ‬سريكانت‭ ‬سيخار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬الباكستانية‭.‬

وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬مجتبى‭ ‬نصيري‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إخضاع،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالإخضاع‭ ‬بطريقة‭ ‬ VON ‭ ‬ FLUE ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬يوكي‭ ‬انجديمبي‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬بـ«باكستان‮»‬‭.‬

القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬لجوائز‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لعام‭ ‬2024

الضربة‭ ‬القاضية – ‭ ‬رضوان‭ ‬علي

أفضل‭ ‬إخضاع‭ - ‬مجتبى‭ ‬نصيري

أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬صاعد‭ ‬ – ‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف

أفضل‭ ‬نزال‭ ‬ – ‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬ضد‭ ‬سينو‭ ‬سابزالييف

أفضل‭ ‬مقاتل – ‭ ‬إركو‭ ‬جون