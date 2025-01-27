برعاية ودعم سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفةمشاركة واسعة ومنافسة قوية في بطولة الفرسان لترويض الجياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان،‭ ‬شهدت‭ ‬بطولة‭ ‬الفرسان‭ ‬لترويض‭ ‬الجياد‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬وعروض‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬ميدان‭ ‬الرفه‮»‬‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭.‬

وسجلت‭ ‬البطولة‭ ‬نجاحا‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬الذين‭ ‬تفننوا‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬عبر‭ ‬الحركات‭ ‬الفنية‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬قدموها‭ ‬طوال‭ ‬المنافسات‭.‬

وجرى‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المستوى‭ ‬التمهيدي‭ ‬للناشئين‭ ‬بمعدل‭ (‬67.609‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بيان‭ ‬زينل‭ ‬بمعدل‭ (‬66.739‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬ليبي‭ ‬هيريرا‭ ‬بمعدل‭ (‬64.565‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الفارس‭ ‬عباس‭ ‬يوسف‭ ‬بمعدل‭ (‬71.522‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬إيما‭ ‬جودي‭ ‬بمعدل‭ (‬69.348‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ‭ ‬بمعدل‭ (‬68.696‭).‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المبتدئين‭ ‬جاءت‭ ‬الفارسة‭ ‬ماريا‭ ‬جيرمانوفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بمعدل‭ (‬64.138‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬كميلي‭ ‬ليكات‭ ‬بمعدل‭ (‬63.966‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيصل‭ ‬موسى‭ ‬بمعدل‭ (‬63.448‭).‬

أما‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬بريليوم‭ ‬للناشئين‭ ‬أحرزت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حنان‭ ‬المحميد‭ ‬بمعدل‭ (‬72.778‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬لاثاني‭ ‬إيما‭ ‬لينالد‭ ‬بمعدل‭ (‬68.333‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬ريما‭ ‬الجهرمي‭ ‬بمعدل‭ (‬65.741‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬لنفس‭ ‬المسابقة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬شذى‭ ‬القاسمي‭ ‬بمعدل‭ (‬66.852‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬كميلي‭ ‬ليكات‭ ‬بمعدل‭ (‬66.111‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬محمد‭ ‬السكران‭ ‬بمعدل‭ (‬65.926‭).‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الالمنتري‭ ‬المتقدمة‭ ‬أحرز‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بمعدل‭ (‬67.096‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬شارلوت‭ ‬بمعدل‭ (‬66.034‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬بمعدل‭ (‬63.966‭).‬

وفي‭ ‬المسابقة‭ ‬الكبرى‭ ‬للمتقدمين‭ ‬والمتوسط،‭ ‬واصلت‭ ‬الفارسة‭ ‬الماهرة‭ ‬ميغان‭ ‬بلاك‭ ‬تألقها‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ترويض‭ ‬الجياد‭ ‬وأحرزت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بمعدل‭ (‬72.500‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصدها‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمعدل‭ (‬70.395‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬أولفر‭ ‬والتر‭ ‬بمعدل‭ (‬66.000‭).‬

وتحظى‭ ‬بطولة‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرسان‭ ‬لترويض‭ ‬الجياد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنيرجيز‭ ‬‮«‬الراعي‭ ‬الماسي‮»‬،‭ ‬وبنك‭ ‬السلام‭ ‬وشركة‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬الراعي‭ ‬البلاتيني‮»‬،‭ ‬والمدرسة‭ ‬الكندية‭ ‬وشركة‭ ‬ STC ‭ ‬‮«‬الراعي‭ ‬الذهبي‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬المنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬‮«‬الراعي‭ ‬الفضي‮»‬‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ EDB ‭ ‬وبنك‭ ‬سيكو‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬‮«‬الراعي‭ ‬البرونزي‮»‬‭.‬