برعاية ودعم سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفةمشاركة واسعة ومنافسة قوية في بطولة الفرسان لترويض الجياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برعاية ودعم سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان، شهدت بطولة الفرسان لترويض الجياد منافسات قوية وعروض مميزة من الفرسان المشاركين في البطولة التي نظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وذلك بـ «ميدان الرفه» بالاتحاد الرياضي العسكري.
وسجلت البطولة نجاحا مميزا من حيث المشاركة الواسعة من الفرسان الذين تفننوا في العروض الفنية في ترويض الجياد والسيطرة عليها عبر الحركات الفنية المتعددة التي قدموها طوال المنافسات.
وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بعد ختام المسابقات، حيث أحرز الفارس محمد عبدالرزاق المركز الأول في فئة المستوى التمهيدي للناشئين بمعدل (67.609)، والمركز الثاني بيان زينل بمعدل (66.739)، والمركز الثالث ليبي هيريرا بمعدل (64.565)، أما في فئة العموم أحرز المركز الأول الفارس عباس يوسف بمعدل (71.522)، والمركز الثاني إيما جودي بمعدل (69.348)، والمركز الثالث حسين الشيخ بمعدل (68.696).
وفي فئة المبتدئين جاءت الفارسة ماريا جيرمانوفا في المركز الأول بمعدل (64.138)، والمركز الثاني كميلي ليكات بمعدل (63.966)، والمركز الثالث فيصل موسى بمعدل (63.448).
أما في مسابقة بريليوم للناشئين أحرزت المركز الأول حنان المحميد بمعدل (72.778)، والمركز لاثاني إيما لينالد بمعدل (68.333)، والمركز الثالث ريما الجهرمي بمعدل (65.741)، وفي فئة العموم لنفس المسابقة جاءت في المركز الأول شذى القاسمي بمعدل (66.852)، والمركز الثاني كميلي ليكات بمعدل (66.111)، والمركز الثالث محمد السكران بمعدل (65.926).
وفي مسابقة الالمنتري المتقدمة أحرز رضا منفردي المركز الأول بمعدل (67.096)، والمركز الثاني شارلوت بمعدل (66.034)، والمركز الثالث محمد سعيد بمعدل (63.966).
وفي المسابقة الكبرى للمتقدمين والمتوسط، واصلت الفارسة الماهرة ميغان بلاك تألقها في بطولات ترويض الجياد وأحرزت المركز الأول بمعدل (72.500)، إضافة إلى حصدها المركز الثاني بمعدل (70.395)، فيما أحرز المركز الثالث أولفر والتر بمعدل (66.000).
وتحظى بطولة مسابقة الفرسان لترويض الجياد بدعم من بابكو إنيرجيز «الراعي الماسي»، وبنك السلام وشركة بناء «الراعي البلاتيني»، والمدرسة الكندية وشركة STC «الراعي الذهبي»، وشركة المنيوم البحرين (البا) «الراعي الفضي» ومجلس التنمية الاقتصادية EDB وبنك سيكو وبنك البحرين والكويت «الراعي البرونزي».
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