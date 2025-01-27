إليخاندرو: بدايتنا في طائرة الأندية العربية كانت صعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يعتقد الأرجنتيني أليخاندرو مدرب طائرة دار كليب أن مشاركة فريقه في بطولة الأندية العربية 43 للكرة الطائرة التي اختنمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة جاءت بشكل تصاعدي، إذ عانوا في البداية، غير أن الأداء تحسن للأفضل مع استمرار المباريات.
وكان دار كليب قد شارك في البطولة المذكورة، وحصل على المركز التاسع.
وتابع إليخاندرو قائلا: في مجموعتنا، واجهنا اثنين من الفرق التي تواجدت ضمن المراكز الأربعة الأولى في البطولة، وعلى الرغم من المجهود الذي قدمناه أمام الأهلي المصري، إلا أننا لم نتمكن من اللعب بشكل جيد أمام شرطة قطر.
ولفت إلى أن الأهلي والشرطة تفوقا على فريقه بشكل جيد بحسب وصفه، وأنهم تغلبوا على المصاعب التي واجهتهم في طريقهم إلى المركز التاسع ، قبل انتهاء البطولة التي بدؤوها بشكل وصفه بالصعب.
ويرى مدرب دار كليب بأنه سنة بعد سنة، باتت البطولة تشكل أهمية في المنطقة، وفي هذه النسخة الأخيرة انضمت فرق أكثر وأفضل، خاصة الفرق المصرية (الزمالك والأهلي) التي عادة ما تكون من بين أقوى الفرق في المنطقة.
وقال إليخاندرو بالنسبة لنا ، لم نتمكن من تلبية الشروط اللازمة للوصول إلى ما نريد بشكل جيد رغم جهود الجميع من لاعبين وموظفين وإداريين ، وللأسف ، دفعنا ثمنها مع النتائج السلبية في المباريات الأولى.
وقال بأن الكرواتي ميترا التحق بالفريق قبل وقت قصير من سفره إلى الدوحة، بعد فترة من التوقف النشاط، لذلك كان تكيفه مع الفريق شابه صعوبة بحسب قوله، وخاض بشكل أساسي مباريات ودية ومباريات رسمية فقط، دون إمكانية التدرب أكثر من مرتين أو ثلاث مرات مع الفريق، ومع ذلك حقق أداء تدريجيا جيدا في البطولة، ونأمل أنه بعد أيام العطلة ، يعود إلى التدريب بشكل طبيعي مع الفريق، ليتمكن من مواصلة العمل والعثور على أفضل نسخة له.
وعن برنامج الفترة القادمة من التوقف قال مدرب داركليب: خلال هذه الفترة من الاستراحة في الدوري لبطولة أندية غرب آسيا ، بعد بضعة أيام ، سنبدأ التدريب مرة أخرى، وسنستثمر ذلك من أجل تعافي اللاعبين بدنيا بعد مجهود البطولة العربية وتجهيز الفريق للمرحلة الأخيرة من الموسم والتي يراها صعبة وقريبة جدا.
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