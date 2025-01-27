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إليخاندرو: بدايتنا في طائرة الأندية العربية كانت صعبة

1/27/2025 7:17:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يعتقد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬43‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬اختنمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬جاءت‭ ‬بشكل‭ ‬تصاعدي،‭ ‬إذ‭ ‬عانوا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬تحسن‭ ‬للأفضل‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المباريات‭.‬

وكان‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المذكورة،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وتابع‭ ‬إليخاندرو‭ ‬قائلا‭: ‬في‭ ‬مجموعتنا،‭ ‬واجهنا‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تواجدت‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المجهود‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬أمام‭ ‬شرطة‭ ‬قطر‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬والشرطة‭ ‬تفوقا‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه،‭ ‬وأنهم‭ ‬تغلبوا‭ ‬على‭ ‬المصاعب‭ ‬التي‭ ‬واجهتهم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬بدؤوها‭ ‬بشكل‭ ‬وصفه‭ ‬بالصعب‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بأنه‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬سنة،‭ ‬باتت‭ ‬البطولة‭ ‬تشكل‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬انضمت‭ ‬فرق‭ ‬أكثر‭ ‬وأفضل،‭ ‬خاصة‭ ‬الفرق‭ ‬المصرية‭ (‬الزمالك‭ ‬والأهلي‭) ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إليخاندرو‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وموظفين‭ ‬وإداريين‭ ‬،‭ ‬وللأسف‭ ‬،‭ ‬دفعنا‭ ‬ثمنها‭ ‬مع‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬بأن‭ ‬الكرواتي‭ ‬ميترا‭ ‬التحق‭ ‬بالفريق‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة،‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬النشاط،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬تكيفه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬شابه‭ ‬صعوبة‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬وخاض‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬ومباريات‭ ‬رسمية‭ ‬فقط،‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬التدرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬حقق‭ ‬أداء‭ ‬تدريجيا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬العطلة‭ ‬،‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬له‭.‬

وعن‭ ‬برنامج‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬داركليب‭: ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الاستراحة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لبطولة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬،‭ ‬سنبدأ‭ ‬التدريب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وسنستثمر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعافي‭ ‬اللاعبين‭ ‬بدنيا‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬والتي‭ ‬يراها‭ ‬صعبة‭ ‬وقريبة‭ ‬جدا‭.‬

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