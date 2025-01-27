الدولي فهد العوضي.. شهادة قطرية من أندية الطائرة العربيةالبطـــولـة نـاجـــحـة بـتـراكـم الخـبـــرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استطلاع: علي ميرزا
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
في النسخة 43 من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، هناك أندية حافظت على توهجها وأخرى تقهقرت، ويبقى فريق السيب العماني هو حديث الجميع، نظرا للمستويات التي قدمها، والتي أهلته للتواجد مع الأربعة الكبار في البطولة، بل قاب قوسين أو أدني بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أجبر النادي الأهلي المصري على الاحتكام للشوط الفاصل، وسعينا في «أخبار الخليج الرياضي» إلى استطلاع رأي شخصية رياضية فاعلة في البطولة ممثلة في الحكم الدولي فهد العوضي المسؤول في البطولة عن الحكام المحليين، للاستئناس بشهادته.
1 - يتردد بأن بطولة الأندية العربية 43 للكرة الطائرة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة هي النسخة الأفضل.. هل أنت مع هذا الكلام؟ وما الأسباب من وجهة نظرك؟
ليس هناك أي شك، وأنا سبق وقلتها بأن دول منطقة الخليج لها الأسبقية في حسن التنظيم الذي يصل إلى درجة الامتياز، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما يقف وراءه تراكمات وخبرات تنظيمية تفوقت بها على الدول العربية الأفريقية، ودولة قطر ولله الحمد مشهود لها بالكفاءة وحسن التنظيم، وإذا شهدت البطولة أي قصور فلأنه ليس هناك كمال إلا لله سبحانه وتعالى.
2 - هل النتائج التي تحققت في البطولة هي نتائج واقعية أم لك رأي آخر؟
بحكم متابعتي توقعت أن تكون المنافسة أكبر من بعض الفرق مثل الكويت الكويتي الذي أقام معسكرا في الدوحة، ولكن لم يحقق النتائج المرجوة، كما رأينا هبوط مستوى البطل السويحلي الليبي، ودار كليب البحريني ناهيك عن نادي قطر القطري وصيف البطولة السابقة، فنتائج الأندية المذكورة لم تكن متوقعة، على الجانب الآخر هناك أندية واقعية أثبتت علو كعبها وجدارتها.
3 - هل حفلت منافسات البطولة بأي مفاجآت؟ وما هي إن وجدت؟
بصراحة نعم، هناك مفاجآت، وتمثلت في مباريات السيب العماني والأهلي المصري، وبني ياس الإماراتي والسويحلي الليبي، والجزيرة الإماراتي والزمالك المصري.
4 - هل يمكن أن نطلق على جمهور الجالية المصرية الذي ساند فريقي الأهلي والزمالك بأنه فاكهة البطولة؟ وكيف؟
نعم وبكل جداره، نظرا لما يتمتعون من جماهيرية عربية جارفة.
5 - هل نتائج ناديي الشرطة وقطر ممثلي الطائرة القطرية جاءت مقنعة لأسرة الطائرة القطرية؟
لا، ربما نادي الشرطة ظهر بشكل أكثر إقناعا، وتمكن من الوصول إلى مرحلة نصف النهائي، وخسر بقوة من الزمالك المصري بعد ماراثون قوي امتد لخمسة أشواط، على الجانب الآخر لم يكن نادي قطر مقنعا على خلاف النسخة السابقة للبطولة.
6 - إذا كان هناك حصان أسود في البطولة فمن يستحقه؟ وما الأسباب؟
بدون منازع نادي السيب العماني، ففريقه في تطور تصاعدي من موسم لآخر، وهذا وراءه استقرار إداري وفني على أعلى مستوى، وبات في السنوات الأخيرة يفرض حضوره بقوة ضمن الأربعة الكبار في البطولة.
7 - بصفتك مسؤولا عن الحكام المحليين في البطولة.. كيف ترى مردودهم التحكيمي؟
مردودهم ممتاز، ويمتلكون أعلى المهارات والكفاءة في عملهم سواء تعلق الأمر بالتسجيل الورقي أو مراقبة الخطوط، ونحن كلجنة حكام محلية راضون كل الرضا على أدائهم.
8 -هل طبقت التعديلات التحكيمية الجديدة في البطولة؟ وهل أنت مع هذا المنحى أم لك وجهة نظر أخرى؟
نعم، طبقت التعديلات الجديدة، وشخصيا كنت أتمنى التريث أكثر على اعتبار أنها أي التعديلات «جديدة» التطبيق والفهم على الحكام والفرق والمدربين، وهذا من شأنه قد يؤدي إلى عدم التطبيق الجيد لها.
9 - بصفة عامة كيف تقيم المستوى التحكيمي في البطولة؟
بأمانة شديدة مستوى التحكيم ممتاز، وجاء على مستوى الحدث.
10 - ماذا يعني وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية؟
يعني بكل بساطة أنهما الأفضل، على اعتبار أنه لا يصل إلى هذه المرحلة إلا الأفضل، والأقل أخطاء، وهذا يعني أننا في انتظار وجبه دسمة مع فنون الكرة الطائرة، وستعطي جماهيرهما الجارفة نكهة أخرى للمباراة.
11 - ماذا كان ينقص الحدث الرياضي العربي من خلال معايشتك له؟
زيادة التسويق والشركاء، وزيادة الحوافز المالية لجذب الإعلام، وإعادة النظر في اللوائح والتشريعات وتنقيحها لرفع مستوى البطولة.
MENAFN27012025000055011008ID1109135270