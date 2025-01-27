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الدولي فهد العوضي.. شهادة قطرية من أندية الطائرة العربيةالبطـــولـة نـاجـــحـة بـتـراكـم الخـبـــرات

1/27/2025 7:17:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استطلاع: علي ميرزا الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬النسخة‭ ‬43‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬هناك‭ ‬أندية‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬توهجها‭ ‬وأخرى‭ ‬تقهقرت،‭ ‬ويبقى‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬هو‭ ‬حديث‭ ‬الجميع،‭ ‬نظرا‭ ‬للمستويات‭ ‬التي‭ ‬قدمها،‭ ‬والتي‭ ‬أهلته‭ ‬للتواجد‭ ‬مع‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بل‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدني‭ ‬بتحقيق‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬عندما‭ ‬أجبر‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬الاحتكام‭ ‬للشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬وسعينا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬شخصية‭ ‬رياضية‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬فهد‭ ‬العوضي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬عن‭ ‬الحكام‭ ‬المحليين،‭ ‬للاستئناس‭ ‬بشهادته‭.‬

1‭ - ‬يتردد‭ ‬بأن‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬43‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬الأفضل‭.. ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الكلام؟‭ ‬وما‭ ‬الأسباب‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك؟

ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬شك،‭ ‬وأنا‭ ‬سبق‭ ‬وقلتها‭ ‬بأن‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬لها‭ ‬الأسبقية‭ ‬في‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬الامتياز،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬وإنما‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬تراكمات‭ ‬وخبرات‭ ‬تنظيمية‭ ‬تفوقت‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأفريقية،‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬مشهود‭ ‬لها‭ ‬بالكفاءة‭ ‬وحسن‭ ‬التنظيم،‭ ‬وإذا‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬أي‭ ‬قصور‭ ‬فلأنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬كمال‭ ‬إلا‭ ‬لله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭.‬

2‭ - ‬هل‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬نتائج‭ ‬واقعية‭ ‬أم‭ ‬لك‭ ‬رأي‭ ‬آخر؟

بحكم‭ ‬متابعتي‭ ‬توقعت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬مثل‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬أقام‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة،‭ ‬كما‭ ‬رأينا‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬البطل‭ ‬السويحلي‭ ‬الليبي،‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬البحريني‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة‭ ‬السابقة،‭ ‬فنتائج‭ ‬الأندية‭ ‬المذكورة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متوقعة،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬هناك‭ ‬أندية‭ ‬واقعية‭ ‬أثبتت‭ ‬علو‭ ‬كعبها‭ ‬وجدارتها‭.‬

3‭ - ‬هل‭ ‬حفلت‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بأي‭ ‬مفاجآت؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬إن‭ ‬وجدت؟

بصراحة‭ ‬نعم،‭ ‬هناك‭ ‬مفاجآت،‭ ‬وتمثلت‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭ ‬الإماراتي‭ ‬والسويحلي‭ ‬الليبي،‭ ‬والجزيرة‭ ‬الإماراتي‭ ‬والزمالك‭ ‬المصري‭.‬

4‭ - ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬على‭ ‬جمهور‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬الذي‭ ‬ساند‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬بأنه‭ ‬فاكهة‭ ‬البطولة؟‭ ‬وكيف؟

نعم‭ ‬وبكل‭ ‬جداره،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يتمتعون‭ ‬من‭ ‬جماهيرية‭ ‬عربية‭ ‬جارفة‭.‬

5‭ - ‬هل‭ ‬نتائج‭ ‬ناديي‭ ‬الشرطة‭ ‬وقطر‭ ‬ممثلي‭ ‬الطائرة‭ ‬القطرية‭ ‬جاءت‭ ‬مقنعة‭ ‬لأسرة‭ ‬الطائرة‭ ‬القطرية؟

لا،‭ ‬ربما‭ ‬نادي‭ ‬الشرطة‭ ‬ظهر‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬إقناعا،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وخسر‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬ماراثون‭ ‬قوي‭ ‬امتد‭ ‬لخمسة‭ ‬أشواط،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬مقنعا‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬للبطولة‭.‬

6‭ - ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬حصان‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬فمن‭ ‬يستحقه؟‭ ‬وما‭ ‬الأسباب؟

بدون‭ ‬منازع‭ ‬نادي‭ ‬السيب‭ ‬العماني،‭ ‬ففريقه‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬تصاعدي‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬لآخر،‭ ‬وهذا‭ ‬وراءه‭ ‬استقرار‭ ‬إداري‭ ‬وفني‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬وبات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬يفرض‭ ‬حضوره‭ ‬بقوة‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

7‭ - ‬بصفتك‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬الحكام‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.. ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬مردودهم‭ ‬التحكيمي؟

مردودهم‭ ‬ممتاز،‭ ‬ويمتلكون‭ ‬أعلى‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتسجيل‭ ‬الورقي‭ ‬أو‭ ‬مراقبة‭ ‬الخطوط،‭ ‬ونحن‭ ‬كلجنة‭ ‬حكام‭ ‬محلية‭ ‬راضون‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭.‬

8‭ -‬هل‭ ‬طبقت‭ ‬التعديلات‭ ‬التحكيمية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬البطولة؟‭ ‬وهل‭ ‬أنت‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬أم‭ ‬لك‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أخرى؟

‭ ‬نعم،‭ ‬طبقت‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وشخصيا‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬التريث‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬أي‭ ‬التعديلات‭ ‬‮«‬جديدة‮»‬‭ ‬التطبيق‭ ‬والفهم‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬والفرق‭ ‬والمدربين،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التطبيق‭ ‬الجيد‭ ‬لها‭.‬

9‭ - ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬كيف‭ ‬تقيم‭ ‬المستوى‭ ‬التحكيمي‭ ‬في‭ ‬البطولة؟

بأمانة‭ ‬شديدة‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬ممتاز،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحدث‭.‬

10‭ - ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬وصول‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية؟

‭ ‬يعني‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬أنهما‭ ‬الأفضل،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬إلا‭ ‬الأفضل،‭ ‬والأقل‭ ‬أخطاء،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬وجبه‭ ‬دسمة‭ ‬مع‭ ‬فنون‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وستعطي‭ ‬جماهيرهما‭ ‬الجارفة‭ ‬نكهة‭ ‬أخرى‭ ‬للمباراة‭.‬

11‭ - ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬ينقص‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معايشتك‭ ‬له؟

زيادة‭ ‬التسويق‭ ‬والشركاء،‭ ‬وزيادة‭ ‬الحوافز‭ ‬المالية‭ ‬لجذب‭ ‬الإعلام،‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬والتشريعات‭ ‬وتنقيحها‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة‭.‬

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