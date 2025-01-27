Tuesday, 28 January 2025 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بي أم سي)) تنظم الجولة الثالثة لسباقات السرعة

1/27/2025 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ (‬ BMF ‭)‬،‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراج‭ ‬ريس‭) ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دراجاً‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬الذين‭ ‬تنافسوا‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬السباقات‭ ‬بالأداء‭ ‬المذهل‭ ‬والسرعات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬حبست‭ ‬أنفاس‭ ‬الجمهور‭.‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬كالتالي،‭ ‬فوز‭ ‬المتسابق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬جاموس‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬ستريت‭ ‬فايت‭ ‬بايك‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬سيد‭ ‬عباس‭ ‬علي،‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬مصعب‭ ‬الإسماعيل،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬الثلاثة‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الفارق‭ ‬جداً‭ ‬بسيط‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭. ‬وأما‭ ‬فئة‭ ‬إندكس‭ ‬بايك‭ ‬8‭.‬5‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الناجم،‭ ‬والفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد،‭ ‬واما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬حاز‭ ‬عليه‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخالدي،‭ ‬وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الدراجات‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬بايك‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقه‭ ‬زمن‭ ‬مثالي،‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البحريني‭ ‬ناصر‭ ‬الكبيسي‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابق‭ ‬الإماراتي‭ ‬جابر‭ ‬العلي،‭ ‬واما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الدراجات‭ ‬اوت‭ ‬لو‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بالمجال‭ ‬المفتوح‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تجهيز‭ ‬الدراجة‭ ‬بالأدوات‭ ‬المساندة،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬حسن‭ ‬العيسى‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬خليفة‭ ‬فؤاد‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬جميع‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الجوائز‭ ‬والكؤوس‭ ‬للمتسابقين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬لكل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬البستكي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬وذلك‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭.‬

وأعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المميزة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الاحترافي‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وتستمر‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كافة‭ ‬مسابقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬منافسات‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬لتنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشابهة‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رياضي‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويذكر‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬والجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬كافة‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬وفعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN27012025000055011008ID1109135269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث