((بي أم سي)) تنظم الجولة الثالثة لسباقات السرعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ (‬ BMF ‭)‬،‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراج‭ ‬ريس‭) ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دراجاً‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬الذين‭ ‬تنافسوا‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬السباقات‭ ‬بالأداء‭ ‬المذهل‭ ‬والسرعات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬حبست‭ ‬أنفاس‭ ‬الجمهور‭.‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬كالتالي،‭ ‬فوز‭ ‬المتسابق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬جاموس‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬ستريت‭ ‬فايت‭ ‬بايك‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬سيد‭ ‬عباس‭ ‬علي،‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬مصعب‭ ‬الإسماعيل،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬الثلاثة‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الفارق‭ ‬جداً‭ ‬بسيط‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭. ‬وأما‭ ‬فئة‭ ‬إندكس‭ ‬بايك‭ ‬8‭.‬5‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الناجم،‭ ‬والفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد،‭ ‬واما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬حاز‭ ‬عليه‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخالدي،‭ ‬وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الدراجات‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬بايك‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقه‭ ‬زمن‭ ‬مثالي،‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البحريني‭ ‬ناصر‭ ‬الكبيسي‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابق‭ ‬الإماراتي‭ ‬جابر‭ ‬العلي،‭ ‬واما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الدراجات‭ ‬اوت‭ ‬لو‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بالمجال‭ ‬المفتوح‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تجهيز‭ ‬الدراجة‭ ‬بالأدوات‭ ‬المساندة،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الدوسري‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬حسن‭ ‬العيسى‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬خليفة‭ ‬فؤاد‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬جميع‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الجوائز‭ ‬والكؤوس‭ ‬للمتسابقين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬لكل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬البستكي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬وذلك‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭.‬

وأعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المميزة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الاحترافي‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وتستمر‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كافة‭ ‬مسابقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬منافسات‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬لتنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشابهة‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رياضي‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويذكر‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬والجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬كافة‭ ‬بطولات‭ ‬ومسابقات‭ ‬وفعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬