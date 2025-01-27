((بي أم سي)) تنظم الجولة الثالثة لسباقات السرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نظمت اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) التابعة للاتحاد البحريني للسيارات ( BMF )، الجولة الثالثة من سباقات السرعة (الدراج ريس) على مضمار حلبة البحرين الدولية حيث شهدت الجولة مشاركة واسعة بأكثر من 50 دراجاً من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين تنافسوا بقوة على المضمار الشهير الذي يُعد من أبرز الوجهات الرياضية في مملكة البحرين، وقد تميزت السباقات بالأداء المذهل والسرعات العالية التي حبست أنفاس الجمهور.
وأسفرت النتائج النهائية لجميع الفئات كالتالي، فوز المتسابق الفلسطيني فادي أبو جاموس بالمركز الأول عن فئة ستريت فايت بايك 9.5، متقدماً على منافسه بالمركز الثاني المتسابق البحريني سيد عباس علي، وحصد المركز الثالث المتسابق السعودي مصعب الإسماعيل، فقد كانت المنافسة شديدة بين الثلاثة مما جعل الفارق جداً بسيط فيما بينهم. وأما فئة إندكس بايك 8.5 حيث ظفر بالمركز الأول المتسابق السعودي عبدالرحمن الناجم، والفائز بالمركز الثاني المتسابق البحريني يوسف أحمد، واما المركز الثالث فقد حاز عليه المتسابق السعودي عبدالرحمن الخالدي، وأما بالنسبة لفئة الدراجات البرو ستريت بايك فقد فاز المتسابق السعودي خالد الدوسري بالمركز الأول بتحقيقه زمن مثالي، متقدم على منافسه البحريني ناصر الكبيسي الذي حل ثانياً، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق الإماراتي جابر العلي، واما بالنسبة لفئة الدراجات اوت لو التي تمتاز بالمجال المفتوح في مسألة تجهيز الدراجة بالأدوات المساندة، فقد فاز بالمركز الأول المتسابق السعودي خالد الدوسري متقدماً على المتسابق السعودي حسن العيسى الذي حل ثانياً، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق البحريني خليفة فؤاد.
وفي نهاية جميع منافسات الجولة الثالثة، تم تقديم الجوائز والكؤوس للمتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من قبل عبد الغفار البستكي عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) وذلك نيابة عن رئيس اللجنة.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية المميزة، مشيدين بالتنظيم الاحترافي والتسهيلات المقدمة من قبل اللجنة البحرينية للدراجات النارية وحلبة البحرين الدولية.
وتستمر اللجنة البحرينية للدراجات النارية في تطوير كافة مسابقات الدراجات النارية بما فيهم منافسات سباقات السرعة، معربة عن تطلعها لتنظيم المزيد من الفعاليات المشابهة مستقبلاً، التي من شأنها أن تعزز مكانة البحرين كمركز رياضي متميز في المنطقة. ويذكر بأن اللجنة البحرينية للدراجات النارية، هي إحدى اللجان التابعة للاتحاد البحريني للسيارات والجهة الوحيدة المعنية بتنظيم كافة بطولات ومسابقات وفعاليات وأنشطة الدراجات النارية في مملكة البحرين.
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