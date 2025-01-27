رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قيادة مشاغل الحسين الرئيسية، التابعة لسلاح الصيانة الملكي وكان في استقباله مدير السلاح وقائد المشاغل.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدّمه قائد المشاغل عن أبرز المهام والواجبات والتطورات التي شهدتها المشاغل، بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم والإسناد الفني لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للمحافظة على الجاهزية الفنية والقتالية للآليات والمعدات العاملة فيها.



وشاهد اللواء الركن الحنيطي، معرضاً يضم بعض الأجهزة والمعدات العسكرية جرى تصنيعها وتطويرها في مشاغل الحسين الرئيسية.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بدور المشاغل في صيانة وتطوير وتحديث آليات ومعدات القوات المسلحة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات وتمكن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من أداء المهام بكفاءة عالية، علاوة على ضمان جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات.