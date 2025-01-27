اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين

اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين
التاريخ
1/27/2025 3:16:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة علنية لمناقشة القضية الفلسطينية.
وعقد المجلس خلال الشهر الجاري عدة جلسات حول فلسطين كانت إحداها على المستوى الوزاري.
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