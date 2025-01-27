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اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن فلسطين

1/27/2025 3:16:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة علنية لمناقشة القضية الفلسطينية.


وعقد المجلس خلال الشهر الجاري عدة جلسات حول فلسطين كانت إحداها على المستوى الوزاري.

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