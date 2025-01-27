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كيف نتجنب الضغوط النفسية عند التقاعد

1/27/2025 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد التقاعد مرحلة حاسمة في حياة الفرد، تحمل معها مشاعر مختلطة من الاسترخاء والإثارة إلى جانب القلق والاكتئاب. وفقًا لدراسات تحليلية، يعاني نحو 28% من المتقاعدين من الاكتئاب، في حين تظهر أبحاث أخرى انخفاضًا في الصحة العقلية بنسبة تتراوح بين % و9% خلال السنوات الست الأولى بعد التقاعد. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن التقاعد يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 20%.
مراحل التقاعد
تتعدد مصادر التوتر المرتبطة بالتقاعد، ويبدأ القلق قبل التقاعد بعدة سنوات. يشمل ذلك التخطيط المالي والشعور بعدم اليقين حول المستقبل. عندما يحين يوم التقاعد، قد يكون الاحتفال متناقضًا مع مشاعر الحزن لفقدان الهوية المرتبطة بالعمل.
ويمر التقاعد بعدة مراحل تبدأ مما قبل التقاعد، حيث يركز الأفراد على التخطيط المالي وأسلوب الحياة الصحي. بعد ذلك يأتي ((يوم التقاعد))، الذي يحمل في طياته مشاعر مختلطة من الاحتفال والقلق. المرحلة التالية، وهي ((شهر العسل))، تتميز بالاستمتاع بالحرية واستكشاف الهوايات.
ومع ذلك، تبدأ خيبة الأمل بالظهور عندما يشعر المتقاعدون بأنهم يفتقرون إلى الهيكلية. في هذه المرحلة، قد يصبح من الضروري البحث عن أنشطة جديدة، مثل التطوع أو تعلم مهارات جديدة. تأتي مرحلة إعادة التوجيه كفرصة لإعادة اكتشاف الهوية والشعور بالهدف من خلال إنشاء روتين جديد.
تجربة فريدة
تستمر عملية الاستقرار، حيث يجد المتقاعدون الرضا في هويتهم الجديدة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك تحديات، مثل فقدان الأصدقاء أو مواجهة مشاكل صحية. في هذه الأوقات، من الضروري الاعتماد على الاستراتيجيات التي تم تطويرها خلال المراحل السابقة.
وأشارت الدكتورة كولمان من كلية الطب بجامعة نيو مكسيكو أن التقاعد هو تجربة فريدة تتطلب استعدادًا نفسيًا وعاطفيًا. من المهم أن يتقبل الأفراد مشاعرهم ويسعوا للحصول على الدعم إذا استمرت المشاعر السلبية لفترات طويلة. إن الاستعداد لهذه المراحل يمكن أن يساعد في تقليل الضغوط المرتبطة بالتقاعد، مما يمهد الطريق لتحقيق حياة مليئة بالهدف والإنجازات.
ما قبل التقاعد: التخطيط المالي والتركيز على الصحة؛ القلق بشأن التقدم في السن والاستدامة المالية.
يوم التقاعد: قد يكون احتفاليًا أو مرهقًا؛ التركيز على الإنجازات والشعور بالامتنان.
مرحلة شهر العسل: استمتاع بالحرية والأنشطة المفضلة؛ الاحتفاظ بمذكرات للتجارب الإيجابية.
خيبة الأمل: تراجع الشعور بالحرية؛ القلق بشأن الوقت والمال؛ أهمية التركيز على الأنشطة الممتعة.
إعادة التوجيه: البحث عن هوية جديدة؛ إنشاء روتين وممارسة الرياضة.
الاستقرار: المصالحة مع الهوية الجديدة؛ مواجهة التحديات بثقة. مراحل التقاعد

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