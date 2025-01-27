كيف نتجنب الضغوط النفسية عند التقاعد

(MENAFN
- Al Watan)
يعد التقاعد مرحلة حاسمة في حياة الفرد، تحمل معها مشاعر مختلطة من الاسترخاء والإثارة إلى جانب القلق والاكتئاب. وفقًا لدراسات تحليلية، يعاني نحو 28% من المتقاعدين من الاكتئاب، في حين تظهر أبحاث أخرى انخفاضًا في الصحة العقلية بنسبة تتراوح بين % و9% خلال السنوات الست الأولى بعد التقاعد. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن التقاعد يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 20%.
مراحل التقاعد
تتعدد مصادر التوتر المرتبطة بالتقاعد، ويبدأ القلق قبل التقاعد بعدة سنوات. يشمل ذلك التخطيط المالي والشعور بعدم اليقين حول المستقبل. عندما يحين يوم التقاعد، قد يكون الاحتفال متناقضًا مع مشاعر الحزن لفقدان الهوية المرتبطة بالعمل.
ويمر التقاعد بعدة مراحل تبدأ مما قبل التقاعد، حيث يركز الأفراد على التخطيط المالي وأسلوب الحياة الصحي. بعد ذلك يأتي ((يوم التقاعد))، الذي يحمل في طياته مشاعر مختلطة من الاحتفال والقلق. المرحلة التالية، وهي ((شهر العسل))، تتميز بالاستمتاع بالحرية واستكشاف الهوايات.
ومع ذلك، تبدأ خيبة الأمل بالظهور عندما يشعر المتقاعدون بأنهم يفتقرون إلى الهيكلية. في هذه المرحلة، قد يصبح من الضروري البحث عن أنشطة جديدة، مثل التطوع أو تعلم مهارات جديدة. تأتي مرحلة إعادة التوجيه كفرصة لإعادة اكتشاف الهوية والشعور بالهدف من خلال إنشاء روتين جديد.
تجربة فريدة
تستمر عملية الاستقرار، حيث يجد المتقاعدون الرضا في هويتهم الجديدة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك تحديات، مثل فقدان الأصدقاء أو مواجهة مشاكل صحية. في هذه الأوقات، من الضروري الاعتماد على الاستراتيجيات التي تم تطويرها خلال المراحل السابقة.
وأشارت الدكتورة كولمان من كلية الطب بجامعة نيو مكسيكو أن التقاعد هو تجربة فريدة تتطلب استعدادًا نفسيًا وعاطفيًا. من المهم أن يتقبل الأفراد مشاعرهم ويسعوا للحصول على الدعم إذا استمرت المشاعر السلبية لفترات طويلة. إن الاستعداد لهذه المراحل يمكن أن يساعد في تقليل الضغوط المرتبطة بالتقاعد، مما يمهد الطريق لتحقيق حياة مليئة بالهدف والإنجازات.
ما قبل التقاعد: التخطيط المالي والتركيز على الصحة؛ القلق بشأن التقدم في السن والاستدامة المالية.
يوم التقاعد: قد يكون احتفاليًا أو مرهقًا؛ التركيز على الإنجازات والشعور بالامتنان.
مرحلة شهر العسل: استمتاع بالحرية والأنشطة المفضلة؛ الاحتفاظ بمذكرات للتجارب الإيجابية.
خيبة الأمل: تراجع الشعور بالحرية؛ القلق بشأن الوقت والمال؛ أهمية التركيز على الأنشطة الممتعة.
إعادة التوجيه: البحث عن هوية جديدة؛ إنشاء روتين وممارسة الرياضة.
الاستقرار: المصالحة مع الهوية الجديدة؛ مواجهة التحديات بثقة. مراحل التقاعد
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