رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
زارت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، اليوم، منطقة "الحِجِر" التاريخية بمحافظة العُلا، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والإيطالي.
وشملت الزيارة لمنطقة " الحِجِر " التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة "يونسكو"، أبرز المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية مثل: قصر الفريد، وغيره من المواقع التي يعود تاريخها لآلاف السنين.
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