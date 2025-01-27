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رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا - جريدة الوطن السعودية

1/27/2025 2:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) زارت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، اليوم، منطقة "الحِجِر" التاريخية بمحافظة العُلا، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والإيطالي.
وشملت الزيارة لمنطقة " الحِجِر " التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة "يونسكو"، أبرز المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية مثل: قصر الفريد، وغيره من المواقع التي يعود تاريخها لآلاف السنين.

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