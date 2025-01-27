تعيين Hamilton Reserve Bank المسؤول التنفيذي القطري محمد المسند في المجلس الاستشاري الدولي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلن Hamilton Reserve bank
( )، أكبر بنك عالمي في منطقة البحر الكاريبي يقدم خدماته المتميزة إلى عملاء من 150 بلدًا يتحدثون 15 لغة ويتداولون 70 عملة، عن تعيين المسؤول التنفيذي والقيادي في مجال الأعمال العالمية والخبير النافذ في منطقة الشرق الأوسط، السيد محمد المسند عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي المرموق للبنك الذي يطبق نظام الانضمام عن طريق الدعوات الخاصة فحسب.
يعد السيد محمد المسند ، القاطن في قطر ولندن، مهندسًا معماريًا ورائد أعمال ومستثمرًا بارزًا في مجال العقارات محملاً بعقود من الخبرة استقاها من العمل في قطر والشرق الأوسط، وقد جمعت السيد، المسند علاقات عمل وثيقة مع العديد من المؤسسات الشهيرة عالميًا في مبادرات تطوير الأعمال والاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي. أضف إلى ذلك أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الخور لكرة القدم منذ عام 2007، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Technical University of Munich (TUM) الكائنة في قطر، فضلاً عن منصب نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية (DAFT) الكائنة في برلين. هذا، وقد حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من إحدى أكبر الجامعات في الولايات المتحدة.
صرح السيد Tony Baldry، رئيس مجلس إدارة Hamilton Reserve Bank، قائلاً: "إن السيد، محمد المسند هو خبير بارز نافذ في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، ونحن في Hamilton Reserve Bank يحدونا بالغ السعادة إزاء قدرتنا على الاستفادة من خبرة السيد، المسند ونصائحه وتوجيهاته النيرة بشأن توسع السوق والفرص الاستثمارية التي تطل برأسها من قطر فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموًا سريعًا حاليًا."
نبذة عن Hamilton Reserve Bank
يعد HAMILTON RESERVE BANK (، رمز SWIFT: NIBTKNNE) بنكًا عالميًا حاصدًا للجوائز يتمتع بتراث بريطاني ضارب في جذوره، فهو البنك المحلي الذي أنشأه أحد المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة Alexander Hamilton المولود في عام 1755، والذي يقدم خدماته المتميزة إلى قاعدة كبيرة وسريعة التوسع من العملاء المحليين والدوليين من 150 بلدًا. وقد جرى تسليط الضوء عليه ووصفه بأنه قصة نجاح عالمية بارزة من Temenos، أكبر شركة تكنولوجيا مالية مصرفية في العالم، ولا غرو، فبنك Hamilton Reserve Bank يتمتع بسجل حافل في ما يتعلق بالالتزام باللوائح التنظيمية، وقاعدة كبيرة من عملاء الودائع وحفظ الأصول، فضلاً عن نظام آلي بالكامل ينظم أعمال الموافقة على حسابات العملاء الجدد في دقائق معدودة عبر e-KYC. هذا، ويعد Hamilton Reserve Bank أكبر بنك عالمي في منطقة الكاريبي إذ تبلغ مساحة مقره الرئيسي المؤسسي 12 فدانًا، كما يتمتع بحضور عالمي بارز ناهيك عن خدماته المتميزة التي يقدمها إلى عملاء بارزين تحت مظلة قائمة عملات متداولة تبلغ 70 عملة عبر أربعة مجالات أعمال، معتمدًا في هذا الصدد على طاقم موظفين عالمي من 13 بلدًا يتحدث 15 لغة.
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