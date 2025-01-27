تعيين Hamilton Reserve Bank المسؤول التنفيذي القطري محمد المسند في المجلس الاستشاري الدولي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلن Hamilton Reserve ( )، أكبر بنك عالمي في منطقة البحر الكاريبي يقدم خدماته المتميزة إلى عملاء من 150 بلدًا يتحدثون 15 لغة ويتداولون 70 عملة، عن تعيين المسؤول التنفيذي والقيادي في مجال الأعمال العالمية والخبير النافذ في منطقة الشرق الأوسط، السيد محمد المسند عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي المرموق للبنك الذي يطبق نظام الانضمام عن طريق الدعوات الخاصة فحسب.

يعد السيد محمد المسند ، القاطن في قطر ولندن، مهندسًا معماريًا ورائد أعمال ومستثمرًا بارزًا في مجال العقارات محملاً بعقود من الخبرة استقاها من العمل في قطر والشرق الأوسط، وقد جمعت السيد، المسند علاقات عمل وثيقة مع العديد من المؤسسات الشهيرة عالميًا في مبادرات تطوير الأعمال والاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي. أضف إلى ذلك أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الخور لكرة القدم منذ عام 2007، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Technical University of Munich (TUM) الكائنة في قطر، فضلاً عن منصب نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية (DAFT) الكائنة في برلين. هذا، وقد حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من إحدى أكبر الجامعات في الولايات المتحدة.

صرح السيد Tony Baldry، رئيس مجلس إدارة Hamilton Reserve Bank، قائلاً: "إن السيد، محمد المسند هو خبير بارز نافذ في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، ونحن في Hamilton Reserve Bank يحدونا بالغ السعادة إزاء قدرتنا على الاستفادة من خبرة السيد، المسند ونصائحه وتوجيهاته النيرة بشأن توسع السوق والفرص الاستثمارية التي تطل برأسها من قطر فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموًا سريعًا حاليًا."

نبذة عن Hamilton Reserve Bank

يعد HAMILTON RESERVE BANK (، رمز SWIFT‏: NIBTKNNE) بنكًا عالميًا حاصدًا للجوائز يتمتع بتراث بريطاني ضارب في جذوره، فهو البنك المحلي الذي أنشأه أحد المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة Alexander Hamilton المولود في عام 1755، والذي يقدم خدماته المتميزة إلى قاعدة كبيرة وسريعة التوسع من العملاء المحليين والدوليين من 150 بلدًا. وقد جرى تسليط الضوء عليه ووصفه بأنه قصة نجاح عالمية بارزة من Temenos، أكبر شركة تكنولوجيا مالية مصرفية في العالم، ولا غرو، فبنك Hamilton Reserve Bank يتمتع بسجل حافل في ما يتعلق بالالتزام باللوائح التنظيمية، وقاعدة كبيرة من عملاء الودائع وحفظ الأصول، فضلاً عن نظام آلي بالكامل ينظم أعمال الموافقة على حسابات العملاء الجدد في دقائق معدودة عبر e-KYC. هذا، ويعد Hamilton Reserve Bank أكبر بنك عالمي في منطقة الكاريبي إذ تبلغ مساحة مقره الرئيسي المؤسسي 12 فدانًا، كما يتمتع بحضور عالمي بارز ناهيك عن خدماته المتميزة التي يقدمها إلى عملاء بارزين تحت مظلة قائمة عملات متداولة تبلغ 70 عملة عبر أربعة مجالات أعمال، معتمدًا في هذا الصدد على طاقم موظفين عالمي من 13 بلدًا يتحدث 15 لغة.

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