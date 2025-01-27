إدراج فعاليات السعودية ضمن تطبيق توكلنا

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن المركز الوطني للفعاليات عن إدراج منصة "فعاليات السعودية" على التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، الذي تُديره الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
وتشكّل الشراكة بين الجانبين بوابةً جديدة لعالم الفعاليات في المملكة، تدعم نموّه وتطويره، بما يتّسق مع توجُّهات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المركز الوطني للفعاليات أن هذه الخدمة تأتي لتسهيل رحلة المستفيدين في استكشاف الفعاليات المتنوعة التي تحتضنها المملكة، ويمكنهم تصفُّح الفعاليات وحجز التذاكر بكل سهولة من خلال منصة واحدة شاملة جميع الفعاليات والمواسم، تيسّر للجمهور الاستفادة من الخيارات التي تلبي شغفهم، سواء كان البحث عن حفلات موسيقية، معارض فنية، وفعاليات رياضية و ثقافية وترفيهية، بما يعزز جودة الحياة في المملكة.
وتهدف الشراكة بين المركز الوطني للفعاليات و "سدايا" إلى إيجاد تجربة متكاملة ومبسَّطة للزوّار، وتأتي تأكيدًا على توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، مما يعزز التفاعل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، من متابعة للفعاليات ، والحصول على التذاكر، ضمن بيئة رقمية آمنة.
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