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إدراج فعاليات السعودية ضمن تطبيق توكلنا

1/27/2025 2:15:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للفعاليات عن إدراج منصة "فعاليات السعودية" على التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، الذي تُديره الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
وتشكّل الشراكة بين الجانبين بوابةً جديدة لعالم الفعاليات في المملكة، تدعم نموّه وتطويره، بما يتّسق مع توجُّهات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المركز الوطني للفعاليات أن هذه الخدمة تأتي لتسهيل رحلة المستفيدين في استكشاف الفعاليات المتنوعة التي تحتضنها المملكة، ويمكنهم تصفُّح الفعاليات وحجز التذاكر بكل سهولة من خلال منصة واحدة شاملة جميع الفعاليات والمواسم، تيسّر للجمهور الاستفادة من الخيارات التي تلبي شغفهم، سواء كان البحث عن حفلات موسيقية، معارض فنية، وفعاليات رياضية و ثقافية وترفيهية، بما يعزز جودة الحياة في المملكة.
وتهدف الشراكة بين المركز الوطني للفعاليات و "سدايا" إلى إيجاد تجربة متكاملة ومبسَّطة للزوّار، وتأتي تأكيدًا على توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، مما يعزز التفاعل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، من متابعة للفعاليات ، والحصول على التذاكر، ضمن بيئة رقمية آمنة.

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