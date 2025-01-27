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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة

1/27/2025 2:15:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة عند مستوى 12,372.89 نقطة بضغط من 4 قطاعات قيادية وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 91 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، ومدينة المعرفة، ومكة، وطيبة، وجدوى ريت الحرمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رؤوم، ونايس ون، والباحة، وارتكس، ولومي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.18%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وسيرا، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا، وطيبة، ومكة، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 118.00 نقطة ليقفل عند مستوى 31014.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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