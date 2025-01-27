سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة عند مستوى 12,372.89 نقطة بضغط من 4 قطاعات قيادية وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 91 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، ومدينة المعرفة، ومكة، وطيبة، وجدوى ريت الحرمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رؤوم، ونايس ون، والباحة، وارتكس، ولومي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.18%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وسيرا، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا، وطيبة، ومكة، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 118.00 نقطة ليقفل عند مستوى 31014.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
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