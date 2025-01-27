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رصد أكثر من 5000 ملاحظة على الطرق

1/27/2025 2:15:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج اليوم الأول لحملة " طرق متميزة آمنة " للعام الخامس على التوالي، التي دشنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، بهدف مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة.
وكشفت "هيئة الطرق" عن نتائج أعمال المسح لليوم الأول، حيث رُصدت 5244 ملاحظة على طرق المملكة منها 4912 عبر المسح الميداني و 332 عبر مركز الاتصال 938، حيث مُسحت 26% من شبكة الطرق في اليوم الأول، بمشاركة أكثر من 620 عضوًا من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، موزعين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.
وجددت "هيئة الطرق" دعوتها جميعَ المواطنين للمشاركة في الحملة، من خلال رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، ومركز الاتصال 938 المزوّد بفريق عمل مؤهل من الموظفين المتخصصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، مؤكدةً التزامها الدائم بتذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم.

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