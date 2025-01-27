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مساعد وزير الدفاع يشهد مراسم وصول السفينة الإيطالية أميريجو فيسبوتشي إلى جدة

1/27/2025 2:15:51 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، شهد مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، اليوم، مراسم وصول السفينة الشراعية التاريخية الإيطالية "أميريجو فيسبوتشي" إلى مدينة جدة، وذلك بحضور وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، ووزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي.
وبهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الدفاع، أهمية مثل هذه الشراكات التي تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتعاون الثقافي والسياحي، مستعرضًا أوجه التعاون بين المملكة وإيطاليا ليشمل مختلف أوجه التنمية وفرص نقل وتوطين التقنية والتطوير بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معبرًا عن فخره بوجود سفينة "أميريجو فيسبوتشي" في جدة والتي تُعد رمزًا بحريًا عريقًا يبرز تاريخ الملاحة الإيطالية، ويجسد التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا. عقب ذلك، قدَّم قائد السفينة الكابتن جوزيبي لاي، نبذة عن التراث البحري للسفينة وتاريخها الطويل في الإبحار، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في جذب الأنظار إلى جدة، التي تعد أحد المراكز السياحية المزدهرة بالمنطقة، ثم قام معاليه ووزير الدفاع الإيطالي بجولة على متن السفينة اطّلعا خلالها على معالمها الفريدة وتاريخها الممتد لأكثر من 93 عامًا.
وعلى هامش الحفل، التقى مساعد وزير الدفاع، وزير الدفاع الإيطالي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي في المجال العسكري والصناعات الدفاعية، وبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الحفل، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.

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