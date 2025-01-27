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20 فعالية مصاحبة لرالي حائل

1/27/2025 2:15:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، المشرف العام على رالي حائل تويوتا الدولي 2025 عمر العبدالجبار، الفعاليات المصاحبة للرالي، واطلع على تجهيزات المواقع المختلفة للفعاليات، بما في ذلك مناطق المعارض المشاركة، وساحات الأنشطة التفاعلية، والأماكن المخصصة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار.
وأوضح العبدالجبار أن الفعاليات المصاحبة للرالي أكثر من 20 فعالية متنوعة، تتنوع بين الترفيهية، الثقافية، والرياضية.

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