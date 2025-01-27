20 فعالية مصاحبة لرالي حائل

(MENAFN
- Al Watan)
تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، المشرف العام على رالي
حائل تويوتا الدولي 2025 عمر العبدالجبار، الفعاليات المصاحبة للرالي، واطلع على تجهيزات المواقع المختلفة للفعاليات، بما في ذلك مناطق المعارض المشاركة، وساحات الأنشطة التفاعلية، والأماكن المخصصة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار.
وأوضح العبدالجبار أن الفعاليات المصاحبة للرالي أكثر من 20 فعالية متنوعة، تتنوع بين الترفيهية، الثقافية، والرياضية.
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