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8 سعوديين بالشتوية الآسيوية

1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشاركة البعثة السعودية في النسخة التاسعة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية، التي تستضيفها هاربن الصينية خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ14من فبراير المقبل، لأول مرة في تاريخ الألعاب الرياضية بالمملكة.
ويمثل المملكة في الدورة 8 لاعبين ولاعبات وهم: فائق عابدي، وشريفة السديري، وجود الفرهود، في التزلج الألبي، وعبدالله الزهراني، وحسين حجاوي، ومحمد الدرعان، ومنير البلبيسي، وسليمان العقل في الكيرلينج.

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