8 سعوديين بالشتوية الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشاركة البعثة السعودية في النسخة التاسعة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية، التي تستضيفها هاربن الصينية خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ14من فبراير المقبل، لأول مرة في تاريخ الألعاب الرياضية بالمملكة.
ويمثل المملكة في الدورة 8 لاعبين ولاعبات وهم: فائق عابدي، وشريفة السديري، وجود الفرهود، في التزلج الألبي، وعبدالله الزهراني، وحسين حجاوي، ومحمد الدرعان، ومنير البلبيسي، وسليمان العقل في الكيرلينج.
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