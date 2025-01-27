Monday, 27 January 2025 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عرقان يسجل الزمن الأسرع

1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت، أمس، منافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الجنادرية التاريخي بالرياض، بمشاركة 15 دولة، وبجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال.
وتشهد النسخة الثانية من المهرجان إقامة اللجنة المنظمة 225 شوطًا، تقطع فيه فئات الهجن المعتمد مشاركتها من الاتحاد السعودي للهجن مسافة 1266كم، وانطلق المهرجان بأشواط فئة ((حقايق)) والبالغ عددها 64 شوطًا، تقطع فيه الهجن مسافة 256 كم مسافة كل شوط 4كم.
وكان المطية عرقان لمالكه القطري محمد النعيمي، صاحب الزمن الأسرع في أولى فترات المهرجان، بعدما أنهى الشوط الثاني بزمن 6:05.482.

MENAFN27012025000089011017ID1109134427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث