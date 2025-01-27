عرقان يسجل الزمن الأسرع

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت، أمس، منافسات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الجنادرية التاريخي بالرياض، بمشاركة 15 دولة، وبجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال.
وتشهد النسخة الثانية من المهرجان إقامة اللجنة المنظمة 225 شوطًا، تقطع فيه فئات الهجن المعتمد مشاركتها من الاتحاد السعودي للهجن مسافة 1266كم، وانطلق المهرجان بأشواط فئة ((حقايق)) والبالغ عددها 64 شوطًا، تقطع فيه الهجن مسافة 256 كم مسافة كل شوط 4كم.
وكان المطية عرقان لمالكه القطري محمد النعيمي، صاحب الزمن الأسرع في أولى فترات المهرجان، بعدما أنهى الشوط الثاني بزمن 6:05.482.
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