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آل حسن نائبا لعربي المبارزة

1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز الاتحاد السعودي للمبارزة بـ6 مقاعد في لجان الاتحاد العربي للعبة، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في البحرين، حيث انتخب واسم آل حسن نائبا لرئيس الاتحاد العـربي، ودعـد المسفر عضـواً في لجنـة المـرأة والمبـارزة، وحازم عـابـد عضـواً في اللجنـة الطبية، وحاسن القـرشي عضواً في لجنة الحكام، وسعود الهويمل عضـواً في اللجنة الإعلامية، وماجد المطيري عضـواً في لجنة المدربين.

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