آل حسن نائبا لعربي المبارزة

آل حسن نائبا لعربي المبارزة
التاريخ
1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
فاز الاتحاد السعودي للمبارزة بـ6 مقاعد في لجان الاتحاد العربي للعبة، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في البحرين، حيث انتخب واسم آل حسن نائبا لرئيس الاتحاد العـربي، ودعـد المسفر عضـواً في لجنـة المـرأة والمبـارزة، وحازم عـابـد عضـواً في اللجنـة الطبية، وحاسن القـرشي عضواً في لجنة الحكام، وسعود الهويمل عضـواً في اللجنة الإعلامية، وماجد المطيري عضـواً في لجنة المدربين.
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