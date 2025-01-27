وزير الخارجية ونظيره الماليزي يستعرضان العلاقات الثنائية

وزير الخارجية ونظيره الماليزي يستعرضان العلاقات الثنائية
التاريخ
1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية ماليزيا داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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