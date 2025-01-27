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وزير الخارجية ونظيره الماليزي يستعرضان العلاقات الثنائية

1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية ماليزيا داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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