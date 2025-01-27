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توقف الصندوقين الأسودين يعقد حقيقة حادث طائرة جيجو إير

1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد التقرير الأول بشأن تحطم طائرة ((جيجو إير)) الشهر الماضي في كوريا الجنوبية وجود آثار اصطدام طيور بمحركات الطائرة، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا سبب الحادث الذي أودى بحياة جميع الأشخاص باستثناء شخصين من أصل 181 شخصا كانوا على متنها.
وذكر التقرير الأولي للحادث، الذي أصدرته هيئة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية، أن الصندوقين الأسودين للطائرة ـ مسجل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة ـ توقفا عن التسجيل قبل نحو أربع دقائق من وقوع الحادث، وهذا من شأنه أن يُعقد الجهود الرامية إلى معرفة سبب الحادث.
البط المهاجر
بيّن التقرير أنه تم العثور على ريش وبقع دماء طيور في كلا المحركين، وأن ((العينات أُرسلت إلى منظمات متخصصة لتحليل الحمض النووي، وقد حددتها منظمة محلية على أنها تنتمي إلى طيور البط المهاجر)).
فشل العجلات
انزلقت طائرة بوينج 737-800 عن المدرج بمطار موان الدولي في 29 ديسمبر بعد فشل عجلات الهبوط، واصطدمت بهيكل خرساني، واندلعت النيران فيها. وكانت الطائرة عائدة من بانكوك، وجميع ضحاياها من كوريا الجنوبية باستثناء اثنين من مواطني تايلاند. وقال العديد من المحللين إن الهيكل الخرساني، الذي يضم مجموعة من الهوائيات تسمى أجهزة تحديد المواقع التي توجه الطائرات في أثناء الهبوط، كان من المفترض أن يُبنى بمواد أخف وزنا يمكن أن تنكسر بسهولة أكبر عند الاصطدام. وأعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، أنها ستُزيل الهيكل الخرساني في المطار.
إشارة استغاثة
قال المحققون، في وقت سابق، إن مراقبي الحركة الجوية حذروا الطيارين من احتمال اصطدام الطيور بهم قبل دقيقتين من إرسال الطائرة إشارة استغاثة تؤكد وقوع اصطدام طائر، وبعد ذلك حاول الطيارون الهبوط اضطراريا. وذكر التقرير الأولي أن الطيارين لاحظوا أيضا مجموعة من الطيور في أثناء اقترابهم من المدرج في مطار موان، وأن كاميرا أمنية صورت الطائرة وهي تقترب من الطيور خلال هبوط فاشل أيضا.
وأفاد التقرير بأن السلطات ستفكك المحركات، وتفحص مكوناتها بعمق، وتحلل الصندوق الأسود وبيانات مراقبة الحركة الجوية، وتحقق في أدلة الجسر ومحدد الموقع واصطدام الطيور.

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