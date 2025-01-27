Monday, 27 January 2025 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة صارمة تطلقها إدارة ترمب لتطبيق قوانين الهجرة في شيكاجو

1/27/2025 2:15:50 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مدينة شيكاغو، ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، حملة مكثفة لتطبيق قوانين الهجرة بمشاركة كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب. ومن بين الحاضرين ((قيصر الحدود)) توم هومان، ونائب المدعي العام بالإنابة إميل بوف، اللذين أشرفا على بدء العمليات.
ويخشى من أن تؤثر سياسة الهجرة الصارمة بشكل عميق على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة.
قوانين الهجرة
وشملت العملية عددًا كبيرًا من الوكالات الفيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، ووزارة الأمن الداخلي، مما يعكس التوجه الصارم لإدارة ترمب في تعزيز تنفيذ قوانين الهجرة. وأعلن نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، أن العمليات تستهدف تطبيق القانون بكل الوسائل المتاحة، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
اعتقالات واسعة
وخلال الحملة، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) عن اعتقال 956 شخصًا يوم الأحد، و286 شخصًا يوم السبت، في مختلف أنحاء البلاد. في كولورادو، استهدفت عملية مشتركة بين وكالات فيدرالية عصابة ((ترين دي أراغوا)) الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وأسفرت العملية عن اعتقال نحو 50 شخصًا، ومصادرة كميات من الكوكايين وأسلحة نارية وأموال نقدية.
قلق واسع
وأثارت هذه الحملة توترًا كبيرًا بين المجتمعات المهاجرة في شيكاجو، خاصةً في ظل القوانين التي تحمي المدينة كـ((ملاذ آمن)). تمنع هذه القوانين شرطة المدنية من التعاون مع وكلاء الهجرة الفيدراليين. من جانبها، أطلقت جماعات حقوق المهاجرين حملات توعية لتعريف المهاجرين بحقوقهم في حال تعرضهم للاعتقال، فيما عملت السلطات المحلية على نشر المعلومات في الأماكن العامة.
دعوات قانونية
واجهت الحملة انتقادات حادة من مسؤولين محليين، من بينهم الحاكم الديمقراطي جيه بي بريتزكر، الذي وصف النهج بأنه مفرط في العدوانية، محذرًا من آثاره السلبية على المهاجرين الملتزمين بالقانون. كما رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية في محاولة لوقف المداهمات التي تنتهك حقوق المهاجرين في المدينة.
تصعيد مستمر
ومع استمرار إدارة ترمب في تعزيز سياسات الهجرة، يبدو أن التوتر سيبقى مستمرًا بين السلطات الفيدرالية والمجتمعات المحلية. في الوقت نفسه، تستعد شيكاغو لمزيد من العمليات، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه السياسات على تماسك المجتمعات المهاجرة التي تعتبر المدينة موطنًا لها

قرارات ترمب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى عدة مخاطر منها:
1. زيادة التوتر الاجتماعي: تشهد المجتمعات المهاجرة، خاصة في المدن الكبرى مثل شيكاجو، حالة من القلق والخوف بسبب الحملات الواسعة ضد المهاجرين. هذا التوتر قد يخلق انقسامات بين المهاجرين والمجتمع المحلي، مما يؤدي إلى صراعات داخلية وتهديد للوحدة الاجتماعية.
2. تهديد الحقوق المدنية: قد تؤدي الحملة على الهجرة إلى انتهاك حقوق المهاجرين، خاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل قانوني أو الذين يقيمون فيها بشكل مؤقت. حملات الترحيل الجماعي قد تؤثر على حقوق الإنسان وتزيد من الانتهاكات القانونية.
3. أثر اقتصادي سلبي:
العديد من المهاجرين يشكلون جزءًا كبيرًا من القوة العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة، البناء، والرعاية الصحية. إذا تم ترحيلهم، قد يؤدي ذلك إلى نقص في اليد العاملة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي في بعض المناطق.
4. إضعاف الثقة في المؤسسات الحكومية: سياسات الهجرة القاسية قد تؤدي إلى انخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، خاصة في المناطق التي تنظر إلى هذه السياسات على أنها غير عادلة. هذا قد يعزز مشاعر الاستياء والغضب من الحكومة

5. تزايد القلق النفسي: يعيش العديد من المهاجرين في حالة دائمة من القلق النفسي بسبب الخوف من الاعتقال والترحيل. هذا قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة النفسية للمهاجرين وأسرهم، مما يزيد من مستويات التوتر والضغط العصبي.
6. مقاومة قانونية وتأثير سياسي: قرارات ترمب ستؤدي إلى مقاومة قانونية من قبل منظمات حقوق الإنسان والولايات التي تتبنى سياسات أكثر تسامحًا تجاه المهاجرين. هذا قد يعطل تنفيذ القرارات ويؤدي إلى صراعات قانونية طويلة الأمد، مما يزيد من استقطاب الرأي العام ويفاقم التوترات السياسية.
7. التأثير على العلاقات الدولية: سياسات ترمب قد تؤثر سلبًا على علاقات الولايات المتحدة مع بعض الدول، خاصة تلك التي لديها جاليات مهاجرة كبيرة. قد يزيد هذا من التوترات الدولية ويضر بسمعة الولايات المتحدة على الساحة العالمية.

MENAFN27012025000089011017ID1109134423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث