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إسرائيل تستقبل العائدين إلى غزة بغارة

1/27/2025 2:15:49 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط هدنة هشة تنص على تبادل الرهائن والأسرى، تصاعدت الاتهامات ضد إسرائيل بالانتهاكات، حيث استمرت في هجماتها التي تزهق الأرواح، وعدم تنفيذها لبنود الاتفاق، ما يهدد بانهيار التهدئة وزيادة معاناة المدنيين. في الوقت الذي يترقب فيه الفلسطينيون انفراجًا بعد شهور من القصف والدمار، تُلقي العراقيل الإسرائيلية بظلالها على أي أمل لوقف نزيف الأرواح وإنهاء دائرة العنف المتصاعدة.
غارة إسرائيلية
ونفذت إسرائيل غارة استهدفت مركبة في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم وقع في مخيم نور شمس للاجئين، الذي شهد العديد من الغارات الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، استهدفت مجموعات مسلحة فلسطينية.
أكد الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم في مخيم نور شمس، دون تقديم تفاصيل إضافية، بينما لم يصدر أي تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول حادثة مخيم قلنديا.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة العنف منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة.
تداعيات الحرب
وصرّح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند، صاحب إستراتيجية ((التجويع أو الاستسلام)) في شمال غزة، بأن الحرب ((انتهت بشكل سيئ للغاية)) بالنسبة لإسرائيل. جاءت تصريحاته في وقت عاد فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة المدمَّر، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وأشار إلى أن إسرائيل فقدت نفوذها على حماس بفتح معبر نتساريم، وهو معبر عسكري يفصل القطاع، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة السيطرة على الوضع حتى في حال استئناف العمليات العسكرية.
وأوضح أن خطته، التي عُرفت باسم ((خطة الجنرالات))، تضمنت منح سكان شمال غزة أسبوعًا لإخلاء المنطقة قبل إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول أي مساعدات إنسانية، واعتبار من يبقى فيها مقاتلًا. ورغم تقديم هذه الخطة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في الخريف الماضي، فإن الجيش الإسرائيلي نفى تنفيذها.
شنّت إسرائيل عملية عسكرية كبرى في شمال غزة في أكتوبر، تسببت في نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، مثل القضاء على حماس، استعادة الرهائن، أو تأمين الحدود الإسرائيلية.
وفي المقابل، يرى إيلاند أن حماس ((حققت إلى حد كبير ما كانت تطمح إليه))، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه إسرائيل في تحقيق مكاسب إستراتيجية

قائمة الرهائن
كشفت الحكومة الإسرائيلية أن قائمة الرهائن التي قدمتها حركة حماس تشير إلى وفاة ثمانية من بين 33 رهينة كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن حماس أوضحت أن 25 رهينة فقط من هذه القائمة ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف أن إسرائيل تسلمت هذه القائمة مساء الخميس الماضي.
وبحسب الجدول المعلن، سيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن يوم الخميس، بينما من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الإفراج يوم السبت، ضمن اتفاق يتضمن تبادل الأسرى بين الجانبين.
شمال غزة
في الوقت نفسه، شهد قطاع غزة تطورًا دراماتيكيًا مع تدفق آلاف الفلسطينيين عائدين إلى المناطق الشمالية لأول مرة منذ بداية الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.
وقد غمرت المشاهد الطرق الساحلية في شمال غزة، حيث حمل النازحون أمتعتهم وعادوا إلى منازلهم، رغم الدمار الذي طال أجزاء كبيرة من المنطقة. ووصف الكثيرون عودتهم بأنها ((عمل صمود)) في مواجهة الحملة العسكرية الإسرائيلية.
بصيص أمل
يأتي هذا التطور ضمن هدنة تهدف إلى إنهاء أعنف جولات الصراع بين إسرائيل وحماس، والتي خلفت أكثر من 47 ألف قتيل فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة. في المقابل، أعلنت إسرائيل مقتل نحو 17 ألف مسلح فلسطيني منذ بداية الحرب، لكنها لم تقدم أدلة واضحة تدعم هذا الرقم.
ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، مع التركيز على إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
حالة الرهائن
رغم الهدنة، شهدت الأيام الماضية توترات بشأن ترتيب إطلاق سراح الرهائن. واتهمت إسرائيل حماس بعدم الالتزام بتقديم معلومات دقيقة عن حالة الرهائن، مشيرة إلى أن نحو ثلث المحتجزين قد يكونون لقوا حتفهم.
وفي المقابل، اعتبرت حماس أن ما تحقق ((انتصار للشعب الفلسطيني)) ورفض لمحاولات إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع

تصعيد قادم
في حين أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تحقق تقدمًا بطيئًا، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته ملتزمة بتدمير البنية التحتية لحماس وإنهاء حكمها في غزة، بينما تواصل الجهود الدولية، بقيادة قطر، العمل على منع انهيار الهدنة الهشة.
اتهامات لإسرائيل بالتلاعب والمماطلة في تنفيذ بنود الهدنة، مما يثير الشكوك حول نواياها الحقيقية.
تأخر فتح المعابر وتسليم قوائم الرهائن يعطل تنفيذ الاتفاق ويؤجج التوتر.
استمرار العمليات العسكرية والقيود على تنقل المدنيين يزيد من معاناة سكان غزة. تُتهم إسرائيل بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار التهدئة وإنقاذ الأرواح.

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