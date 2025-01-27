1835 شهادة امتثال في الخبر

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 1835 شهادة امتثال، لتتجاوز بذلك نسبة إصدار الشهادات نحو 82%.
وأوضحت أن الشهادة تعالج المخالفات التي تنشأ بعد الإشغال، و28 عنصرًا تلامس حياة السكان، منها توفير منزلقات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإغلاق النوافذ الكاشفة حفاظًا على خصوصية المجاورين، وتعزيز إسهام المباني في جمالية المدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة.
وأشارت الأمانة إلى أن اشتراطات شهادة امتثال المباني تشمل جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، وتتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، وشهادة أشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة ((بلدي)) واعتماده من قِبل البلدية، بينما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الأشغال للمبنى.
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