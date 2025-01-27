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1835 شهادة امتثال في الخبر

1/27/2025 2:15:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 1835 شهادة امتثال، لتتجاوز بذلك نسبة إصدار الشهادات نحو 82%.
وأوضحت أن الشهادة تعالج المخالفات التي تنشأ بعد الإشغال، و28 عنصرًا تلامس حياة السكان، منها توفير منزلقات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإغلاق النوافذ الكاشفة حفاظًا على خصوصية المجاورين، وتعزيز إسهام المباني في جمالية المدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة.
وأشارت الأمانة إلى أن اشتراطات شهادة امتثال المباني تشمل جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، وتتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، وشهادة أشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة ((بلدي)) واعتماده من قِبل البلدية، بينما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الأشغال للمبنى.

MENAFN27012025000089011017ID1109134420

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