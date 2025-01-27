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طريقتان إضافيتان للحجز بالروضة

1/27/2025 2:15:49 PM
(MENAFN- Al Watan) وفرت منصة ((نسك)) التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن طريقتين إضافيتين للحجز والصلاة في الروضة الشريفة من خلال المسار الفوري، الذي يتيح تكرار الزيارة للروضة الشريفة خلال العام، ما دام الزائر قريبًا من المسجد النبوي حسب الطاقة الاستيعابية، والطريقة الأخرى هي عن طريق قائمة الانتظار، في حال عدم توفر حجوزات يتم التسجيل في قائمة الانتظار وإشعار الزائر في حال توفر الفرصة لتأكيد الحجز.
ويمكن تطبيق ((نسك)) الراغبين في أداء العمرة والزيارة، من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية؛ لضمان توفير أجواء روحانية، وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ((تطبيق توكلنا))، للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح، كما يُسهّل التطبيق - حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

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