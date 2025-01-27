جنين وغزة: توأمان في الألم بقلم: علاء كنعان ـ كاتب وصحافي

MENAFN - Palestine News ) ما أن بدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتمت عملية التبادل ضمن الصفقة التي أفرج خلالها عن عدد من الأسيرات والأسرى، أضافت " إسرائيل " هدفاً جديداً إلى قائمة أهداف حربها المستمرة: تعزيز الأمن في الضفة الغربية، وبدأت في عملية عسكرية على جنين أطلق عليها اسم " السور الحديدي".

العملية في جنين التي أعلن عنها رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين بهدف القضاء على المناطق التي تصنف (خطرة)، جاءت بعد انتهاء العمليات في غزة (اتفاق وقف إطلاق النار) مما أتاح " لإسرائيل " التفرغ ونشر قوات أكبر في الضفة الغربية.

يعيد مشهد جنين إلى الأذهان ما حدث في قطاع غزة، ويبدو أن أسلوب " إسرائيل " في التعامل مع المناطق الفلسطينية يكرر نفسه مع تغيير المكان فقط، حيث يتجلى اجتياح عسكري يعكس نفس النهج المستخدم في القطاع كاستهداف البنية التحتية.

تعيش جنين اليوم أياما من الرعب بسبب الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والمشاهد في غزة تتكرر في المخيم، منازل مدمرة وأصوات استغاثة ونزوح من المنازل إلى مناطق أخرى وألم يمتد إلى كل زاوية.

الضفة الغربية التي يقطنها نحو 3.3 مليون فلسطيني، تعيش واقعا مشابها لغزة في الآونة الأخيرة، وخاصة عقب الافراج عن الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد، من خلال تدمير البنية التحتية وفرض قيود التنقل وفقدان الإحساس بالأمان، مما جعل العيش حياة عادية حلماً يتحول إلى كفاح يومي من أجل البقاء، ورغم كل هذا الألم والمعاناة يظل الفلسطيني متمسكا بالأمل كأنه زيتونة لا تقتلعها رياح الحرب، الفلسطيني في جنين وغزة وطولكرم يعيدون بناء ما تهدم وينبتون الحياة وسط الدمار، فالإرادة الفلسطينية التي استمرت لأجيال ستظل قادرة على المواجهة.

المقارنة بين ما يحدث في جنين وما جرى في قطاع غزة ليست مبالغة، فالاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني ورغم ذلك فإن شعبنا يثبت في كل مرة أن اليأس ليس خيارا ً؟، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر وبالصمود والأمل يتجدد الأمل.

ما يحدث في جنين هو تكرار لمأساة غزة، حيث يغيب الحل السياسي ويظل الخيار العسكري هو الحاضر، المرحلة المقبلة تتطلب رؤية وطنية شاملة تضع الضفة الغربية والقدس في صلب أي مفاوضات تتعلق بوقف إطلاق النار، فلا تقل معاناة أهالي الضفة عن معاناة قطاع غزة، ومع ذلك يظل الشعب الفلسطيني متمسكا ًبحقوقه الوطنية وأحلامه، مصمما ًعلى بناء مستقبله وصنع الحياة من جديد وليحيا كما يطمح أي أنسان في هذا العالم بأمان وحرية.