محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي يستأنف العمل في قطاع غزة اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / أعلن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار استئناف الجهاز المصرفي أعماله وتقديم خدماته في قطاع غزة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2024. وستتم إعادة التشغيل للفروع على مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلىأربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات.
وأشار المحافظ ان سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع، وأن ذلك مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن، وأن العمل جاري بشكل حثيث لنجاح عملية التشغيل وتقديم الخدمات.
وفي ذات السياق، ولحين إدخال عملة ورقية للقطاع، حث الشنار الجمهور للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد خاصة نظام التحويل الفوري iBURAQ، وتتميز هذه الخدمات بالمجانية، والسرعة والسهولة والأمان؛ مشيراً أنهيمكن الوصول لنظام iBURAQ من خلال التطبيقات البنكيةللمصارف وتطبيق المحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع.
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