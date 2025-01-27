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محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي يستأنف العمل في قطاع غزة اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء

1/27/2025 2:14:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار استئناف الجهاز المصرفي أعماله وتقديم خدماته في قطاع غزة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2024. وستتم إعادة التشغيل للفروع على مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلىأربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات.

وأشار المحافظ ان سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع، وأن ذلك مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن، وأن العمل جاري بشكل حثيث لنجاح عملية التشغيل وتقديم الخدمات.

وفي ذات السياق، ولحين إدخال عملة ورقية للقطاع، حث الشنار الجمهور للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد خاصة نظام التحويل الفوري iBURAQ، وتتميز هذه الخدمات بالمجانية، والسرعة والسهولة والأمان؛ مشيراً أنهيمكن الوصول لنظام iBURAQ من خلال التطبيقات البنكيةللمصارف وتطبيق المحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع.

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