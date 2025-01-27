الشرطة والاستخبارات ومن خلال عملية مشتركة تقبضان على شبكة لترويج عملة مزيفة في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN / قبضت الشرطة والاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، على شبكة مكوّنة من 5 أشخاص مشتبه بهم في ترويج عملات
مزيفة من فئة 100 دولار أمريكي بمحافظة نابلس.
وقالت الشرطة، أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات حول نشاط الشبكة في ترويج العملة المزيفة للمحال التجارية، على الفور تم إعداد كمين مشترك بين شرطة المباحث العامة والاستخبارات العسكرية، وضبط الأشخاص متلبسين أثناء ترويجهم للعملة المزيفة، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ مزيف بحوزتهم.
و تؤكد الشرطة تعاونها مع جهات الاختصاص لحماية اقتصاد الوطن .
وأكدت الشرطة التحفظ على الأشخاص والمضبوطات لإحالتهم للنيابة العامة .
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