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الشرطة والاستخبارات ومن خلال عملية مشتركة تقبضان على شبكة لترويج عملة مزيفة في نابلس

1/27/2025 2:14:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / قبضت الشرطة والاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، على شبكة مكوّنة من 5 أشخاص مشتبه بهم في ترويج عملات مزيفة من فئة 100 دولار أمريكي بمحافظة نابلس.

وقالت الشرطة، أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات حول نشاط الشبكة في ترويج العملة المزيفة للمحال التجارية، على الفور تم إعداد كمين مشترك بين شرطة المباحث العامة والاستخبارات العسكرية، وضبط الأشخاص متلبسين أثناء ترويجهم للعملة المزيفة، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ مزيف بحوزتهم.

و تؤكد الشرطة تعاونها مع جهات الاختصاص لحماية اقتصاد الوطن .

وأكدت الشرطة التحفظ على الأشخاص والمضبوطات لإحالتهم للنيابة العامة .

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