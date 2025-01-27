تصحيح: دليل للنجاة (والتعلم من) الهجوم السيبراني (بقلم جواد مالك)

بقلم جواد مالك، كبير مناصري التوعية الأمنية في KnowBe4 ( ).

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الأمن السيبراني في جنوب إفريقيا NClose عن إحصائية مثيرة للقلق: أكثر من 60% من الشركات التي شملتها الدراسة عانت من هجوم واحد على الأقل من برامج الفدية في العامين الماضيين، مع تعرض 12% منها لستة هجمات أو أكثر من هذه الهجمات.

غالبًا ما تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأقسى الضربات. على الرغم من الجهود التي نبذلها لبناء حصون رقمية، فإن مجرمي الإنترنت - أو ربما المتقاعدين الذين يشعرون بالملل والذين يرتدون بيجامة الأمس - يواصلون محاولة اختراق دفاعاتنا. مرحبًا بكم في النادي غير الحصري للمعرضين للخطر عبر الإنترنت. إنه مثل Fight Club ولكن مع المزيد من البحث المحموم على Google حول "كيفية إصلاح الاختراق" وتقليل الملاكمة العارية.

إذا اكتشفت للتو أنك أحدث عضو في هذا النادي، فلا تبدأ بعد في صياغة خطاب استقالتك بأسلوب مأساة شكسبيرية. وبدلاً من ذلك، دعونا نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل.

إليك دليل النجاة الخاص بك عندما يصل الرقم الرقمي إلى المعجبين.

الخطوة 1: دق ناقوس الخطر - أو "كيفية إيقاف النزيف بشريط لاصق "

أول الأشياء أولاً، احتواء الانتهاك. إذا فتح شخص ما نافذة على غواصة، فلن تبدأ بالتحقيق في هوية من فعل ذلك أو لماذا. ستكون مشغولاً للغاية بمحاولة عدم الغرق. وبالمثل، فإن أولويتك هي العثور على "النافذة المفتوحة" الرقمية وإغلاقها بشكل أسرع مما يمكنك قوله "خرق البيانات".

هل يمكنك عزل الأنظمة المتأثرة بسرعة؟ قد يعني ذلك طرد جهاز كمبيوتر محمول واحد مصاب من الشبكة، أو قد يتطلب الأمر إيقاف تشغيل جميع الخوادم الخاصة بك. نعم، قد يؤدي هذا إلى بعض فترات التوقف عن العمل وزملاء غاضبين، ولكن هذا أفضل من ترك قاعدة عملائك بالكامل وملكيتك الفكرية في بعض منتديات الويب المظلمة.

الخطوة 2: الطب الشرعي الرقمي - أو "كيفية لعب دور المحقق السيبراني "

الآن بعد أن أوقفت النزيف الفوري، فقد حان الوقت للتحقيق. اجمع كل مسارات التنقل الرقمية: السجلات، وسجلات الوصول، والبريد الإلكتروني المشبوه الذي نقر عليه مديرك المالي لأنه وعد بأموال مجانية.

ولكن هنا تكمن المشكلة: إن شركات الطب الشرعي الجيدة تشبه غبار الذهب في الأزمات. إذا انتظرت حتى يتم اختراقك للبحث عن واحد، فقد تجد نفسك في مؤخرة قائمة انتظار طويلة. لذا، افعل لنفسك معروفًا واحصل على شخص ما على التوكيل الآن.

من المفيد أيضًا التحقق بشكل فعال من أنك تقوم بتسجيل كل ما تحتاجه لتسجيل الدخول ونسخ السجلات احتياطيًا بشكل آمن.

الخطوة 3: لعبة اللوم (حرق: هناك ما يكفي للتجول )

من المغري توجيه أصابع الاتهام. ربما كان ديف من المحاسبة هو الذي لا يزال يستخدم "password123" في كل شيء، أو ربما العمال المزعجين عن بعد الذين ينقرون على "لقد فزت بسيارة جديدة!" رسائل البريد الإلكتروني. لكن ممارسة لعبة إلقاء اللوم أمر مثمر مثل محاولة رعي القطط، فهي لعبة مسلية، ولكنها في نهاية المطاف غير مجدية.

تذكر أن الاختراق الناجح يشبه العاصفة الكاملة. فهو يتجاوز طبقات متعددة من التكنولوجيا والعمليات، ويتمكن من الهندسة الاجتماعية لزميل مطمئن. استخدم هذا كفرصة للتعلم، وليس لمطاردة الساحرات. لا تعاقب أو تخجل أي فرد لمجرد محاولته القيام بعمله.

الخطوة 4: تحصين البوابات – بناء الخندق الخاص بك واستراتيجيات القرون الوسطى الأخرى

بمجرد أن تلعق جروحك، فقد حان الوقت لإعادة البناء. قم بتوجيه رجل الستة ملايين دولار بداخلك واجعل أنظمتك أقوى وأكثر ذكاءً وأسرع. قم بترقية برنامجك، وفرض المصادقة متعددة العوامل (MFA)، وقم ببناء إستراتيجية قوية لإدارة المخاطر البشرية. وستكون هذه أسس ثقافة أمنية قوية للغاية بحيث يمكنها صد جيش رقمي.

الخطوة 5: التطلع إلى الأمام – احتضن المتشائم السيبراني بداخلك

الخطوة الأخيرة هي القبول. تقبل أن هذا قد يحدث مرة أخرى، لأنه من المحتمل أن يحدث. ارتدي سخريتك مثل الدرع وتساءل عن كل شيء، بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وحتى سبب وجود بقايا البيتزا في غرفة الاجتماعات.

إن تنمية مستوى صحي من جنون العظمة لم يعد يقتصر على منظري المؤامرة فحسب، بل أصبح من أفضل ممارسات الأمن السيبراني. سوف يبقي الجميع على أهبة الاستعداد وأنظمتك أكثر أمانًا من Fort Knox.

يوم جرذ الأرض: كذاب التحقق من الواقع غير المرحب به

إذا وصلت إلى هذا الحد، تهانينا، لقد نجوت من أول هجوم إلكتروني لك. الآن، متسلحًا بثقافة أمنية أقوى، وتكنولوجيا محدثة، وعمليات قوية، وغرور مجروح قليلاً، أنت مستعد لمواجهة التحدي التالي.

هذا التحدي القادم؟ على الأرجح تجيب على وابل من الأسئلة حول ما ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة. وثق بي، ستكون هناك مرة قادمة – ربما في وقت أقرب مما تعتقد. لكن هذه المرة ستكون جاهزًا. ستكون أنت الناجي الإلكتروني الذي لديه قصة لترويها وندوب المعركة لإثبات ذلك.

ضع في اعتبارك أنه في عالم الأمن السيبراني، لا يتعلق الأمر بما إذا كنت ستواجه هجومًا أم لا، بل يتعلق بموعد حدوثه. لذا، حافظ على ذكائك بشأنك، وتثقيف فريقك، وتصحيح أنظمتك وتحديثها.

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