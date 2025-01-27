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ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي

1/27/2025 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينهي البنك المركزي، ربط جميع المحاكم في الأردن مع اتفاقية عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، نهاية الشهر الحالي، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح.


وقال الوشاح، الاثنين، إنّ الاتفاقية ستسرع بتنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات.


وبين أن جميع الإجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبتوثيق من وزارة الاقتصاد الرقمي.

MENAFN27012025000208011052ID1109133760

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