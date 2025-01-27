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مسن غزيّ يفارق الحياة في طريق عودته لمنزله شمال غزة

1/27/2025 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت قناة "الجزيرة" إن أحد المُسنين المُهجرّين من غزة، توفي اليوم الاثنين، وهو في طريق عودته لمنزله شمال القطاع بعد السماح لمئات آلاف النازحين التوجه شمالا.

وأظهر تقرير القناة أحد الاشخاص المسنين وهو يجلس على كرسي متحرك، دون حراك، وسط الطريق، وكان بجانبه نجله، وهو يتقبل التعازي بوفاة والده.

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