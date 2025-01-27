مسن غزيّ يفارق الحياة في طريق عودته لمنزله شمال غزة
التاريخ
1/27/2025 10:12:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت قناة "الجزيرة" إن أحد المُسنين المُهجرّين من غزة، توفي اليوم الاثنين، وهو في طريق عودته لمنزله شمال القطاع بعد السماح لمئات آلاف النازحين التوجه شمالا.
وأظهر تقرير القناة أحد الاشخاص المسنين وهو يجلس على كرسي متحرك، دون حراك، وسط الطريق، وكان بجانبه نجله، وهو يتقبل التعازي بوفاة والده.
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